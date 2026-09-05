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Milano, sversamento di gasolio nei Navigli: chiazza lunga 28 km. FOTO

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La chiazza arriva dalla zona di Magenta. Una parte ha superato le barriere raggiungendo la Darsena. A Milano si punta sulla chiusa di via Conchetta per fermarla. Sette barriere sono state utilizzate per rallentarne la corsa

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