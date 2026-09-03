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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le tensioni tra Russia ed Europa, mentre proseguono le indagini sui sospettati per l'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia. Nel frattempo, il ministro Tajani avverte del "rischio di interferenze di Mosca sul voto in Italia". Spazio poi alla prima legge sul fine vita in Veneto e anche al caso Report, con il passo indietro di Presutti nella conduzione del programma

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