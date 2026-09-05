Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Il discorso della premier Giorgia Meloni durante la festa a Bari, nel giorno in cui il suo governo è diventato il più longevo, domina le aperture dei giornali con diverse letture e analisi. Spazio anche alla situazione in Ucraina, con la Russia che attacca la sede degli 007 di Kiev mentre continuano i negoziati con gli Usa. Tornando in Italia, continuano le indagini sul femminicidio in A1. Poi lo sport, in evidenza la nuova giornata di Serie A
- Titolo d’apertura sul discorso della premier Giorgia Meloni a Bari: “’Una riforma anti ribaltoni’”. Ancora: “Meloni: nuova legge elettorale per dare stabilità. La sfida alle opposizioni. La premier e il record di longevità: non mollerò mai. L'annuncio sul caro benzina: aiuti a chi ha bisogno”. Nella foto centrale: “Attacco alla sede degli 007 di Kiev. Trump: abbiamo un piano di pace”. In basso: “L’sms dell’ex dal viadotto: ‘Tua figlia Lorena è morta’”.
- “Meloni, record senza riforme”, è il titolo d’apertura. Ancora: “La premier a Bari festeggia con un comizio i quattro anni del governo più longevo: ‘Non ho mollato e mai mollerò’. Tutti i problemi addossati agli esecutivi precedenti, silenzio su Casa Bianca e Ucraina. L’opposizione: stiamo peggio”. Nela foto centrale: “Drone russo sugli 007 di Kiev. Trump: Putin non attacca la Nato”. Di lato: “Epstein, indagine a Roma sugli italiani nei file chiesti agli Usa atti segreti”.
- “Meloni da Bari lancia tre sfide”, è il titolo d’apertura. Ancora: “La premier attacca la sinistra, provoca Vannacci e scommette su se stessa: ‘Non mollerò mai’. Ma sulla data delle urne non c’è intesa con gli alleati. L’opposizione accusa: pura propaganda”. Sotto: “Drone russo sugli 007 di Kiev. Gli inviati Usa al Cremlino in missione anche per il Golfo”. Nella foto al centro: “El Niño, l’ultima minaccia”.
- Altra apertura sul discorso di Meloni: “I 1.413 giorni di Meloni. ‘Stabilità, la mia riforma’”. Per gli Esteri, nella foto centrale: “Mosca trova Kiev vulnerabile. Drone contro la sede degli 007”. Di lato: “Il femminicidio di Barberino. ‘Ho ammazzato Lorena’. La telefonata alla madre dopo l’omicidio della ex”.