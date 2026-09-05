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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Il discorso della premier Giorgia Meloni durante la festa a Bari, nel giorno in cui il suo governo è diventato il più longevo, domina le aperture dei giornali con diverse letture e analisi. Spazio anche alla situazione in Ucraina, con la Russia che attacca la sede degli 007 di Kiev mentre continuano i negoziati con gli Usa. Tornando in Italia, continuano le indagini sul femminicidio in A1. Poi lo sport, in evidenza la nuova giornata di Serie A

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