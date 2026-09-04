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Serie A, 3ª giornata: l'anticipo sorride al Como, Genoa ko 1-4

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©Ansa

Il Grifone, passato in vantaggio con Osmajic, cede a Marassi sotto i colpi di Baturina, Diao e Nico Paz. I lariani salgono a quota sette punti e sono in vetta per una notte in attesa di Inter e Roma. Terza sconfitta su tre gare per i liguri

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L'anticipo della terza giornata di Serie A sorride al Como, che sbanca Marassi per 4-1. Succede (quasi) tutto nel primo tempo: il Grifone passa in vantaggio con Osmajic, ma si fa rimontare e superare in 15 minuti dagli scatenati Baturina, Diao e Nico Paz. Per l'attaccante senegalese arriva anche la doppietta nel secondo tempo (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Il Como sale temporaneamente in vetta a 7 punti, in attesa di Inter-Napoli e Roma-Atalanta di domani, 5 settembre. Per il Genoa terza sconfitta su tre gare in questo campionato (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

La cronaca di Genoa-Como

Alla prima occasione utile passano in vantaggio i padroni di casa: Colombo riceve palla ed entra in area, appoggia in mezzo per Osmajic che di prima intenzione, di sinistro, batte Butez (19'). La gioia dei genoani dura solo sei minuti: Baturina, lasciato libero di calciare a limite dell'area, prende la mira e infila Bijlow (25'). I lariani ribaltano tutto al 30': cross da sinistra, Ostigard spizza di testa e regala un assist a Diao, che insacca al volo. Match già virtualmente chiuso al 40', con Nico Paz che controlla col sinistro in area e poi lascia partire un destro sotto la traversa: è 1-3. Gli ospiti - dopo aver preso un palo con lo stesso Paz (68') - calano il poker al 78': il nuovo acquisto Kean manda in porta Diao, che davanti a Bijlow non sbaglia. A Marassi finisce 1-4.

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Il tabellino di Como-Genoa 1-4

Genoa (3-5-2): Bijlow, Marcandalli (36' st Meichtry), Ostigard , Vásquez, Sabelli (1' st Vitinha), Frendrup, Sow (30' st Amorim), Baldanzi (20' st Ehizibue) , Ellertsson, Colombo (20' st Messias), Osmajic (39 Sommariva, 99 Stolz, 2 Mitaj, 25 Traorè, 31 Puczka, 34 Otoa, 71 Wiafe, 74 Doucourè, 92 El Shaarawy). All.: De Rossi

 

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha (34' st Ricci); Diao (39' st Liberali), Nico Paz (34' st Milla), Baturina (20' st Caqueret); Douvikas (20' st Kean) (22 Vigorito, 97 Sanchez, 2 Kempf, 13 Dossena, 15 Lahdo, 16 Kaiki, 17 Rodriguez, 18 Goldaniga, 28 Smolcic, 53 Kabwala). All.: Fabregas

 

Reti: nel pt 19' Osmajic, 25' Baturina, 30' Diao, 40' Paz; nel st 33' Diao.

 

Ammoniti: Sow, Ostigard per gioco falloso, Baturina per comportamento non regolamentare.

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