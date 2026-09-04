Il Grifone, passato in vantaggio con Osmajic, cede a Marassi sotto i colpi di Baturina, Diao e Nico Paz. I lariani salgono a quota sette punti e sono in vetta per una notte in attesa di Inter e Roma. Terza sconfitta su tre gare per i liguri

L'anticipo della terza giornata di Serie A sorride al Como, che sbanca Marassi per 4-1. Succede (quasi) tutto nel primo tempo: il Grifone passa in vantaggio con Osmajic, ma si fa rimontare e superare in 15 minuti dagli scatenati Baturina, Diao e Nico Paz. Per l'attaccante senegalese arriva anche la doppietta nel secondo tempo ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ). Il Como sale temporaneamente in vetta a 7 punti, in attesa di Inter-Napoli e Roma-Atalanta di domani, 5 settembre. Per il Genoa terza sconfitta su tre gare in questo campionato ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Genoa-Como

Alla prima occasione utile passano in vantaggio i padroni di casa: Colombo riceve palla ed entra in area, appoggia in mezzo per Osmajic che di prima intenzione, di sinistro, batte Butez (19'). La gioia dei genoani dura solo sei minuti: Baturina, lasciato libero di calciare a limite dell'area, prende la mira e infila Bijlow (25'). I lariani ribaltano tutto al 30': cross da sinistra, Ostigard spizza di testa e regala un assist a Diao, che insacca al volo. Match già virtualmente chiuso al 40', con Nico Paz che controlla col sinistro in area e poi lascia partire un destro sotto la traversa: è 1-3. Gli ospiti - dopo aver preso un palo con lo stesso Paz (68') - calano il poker al 78': il nuovo acquisto Kean manda in porta Diao, che davanti a Bijlow non sbaglia. A Marassi finisce 1-4.