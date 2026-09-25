Calcio, media Uk: "Manchester City ha violato 114 norme finanziarie"

Inchiesta partita nel 2018

L'inchiesta era partita dalle rivelazioni di Der Spiegel nel novembre 2018 e aveva portato al deferimento del club davanti a una commissione indipendente nel febbraio 2023, al termine di un'indagine durata quattro anni. Il processo in cui sono state discusse le violazioni attribuite al City si è svolto tra settembre e dicembre 2024, con la Premier League nel ruolo di accusatrice e il City che ha sempre negato ogni addebito.