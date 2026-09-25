Calcio, media Uk: "Manchester City ha violato 114 norme finanziarie"

Il club era stato accusato dalla Premier League in seguito a un'inchiesta di Der Spiegel
Il Manchester City rischia di essere colpito duramente dal fair-play finanziario dopo che, secondo quanto riportato da media quali Sky News, Bbc Sport e The Athletic, è stato ritenuto colpevole di 114 violazioni su 115 delle norme finanziarie della Premier League. I fatti contestati riguardano un periodo che va dal 2009 al 2018.
Inchiesta partita nel 2018
L'inchiesta era partita dalle rivelazioni di Der Spiegel nel novembre 2018 e aveva portato al deferimento del club davanti a una commissione indipendente nel febbraio 2023, al termine di un'indagine durata quattro anni. Il processo in cui sono state discusse le violazioni attribuite al City si è svolto tra settembre e dicembre 2024, con la Premier League nel ruolo di accusatrice e il City che ha sempre negato ogni addebito.
L'accusa e la difesa
L'accusa della Premier League al club era quella di non essere stato trasparente nel fornire le informazioni necessarie a fotografare la reale posizione finanziaria della società, dalla quale non ci sarebbe stata sufficiente collaborazione, mentre dall'Etihad ribattevano che si trattava di accuse false e che l'inchiesta partita da Der Spiegel era basata su mail acquisite illegalmente e decontestualizzate.