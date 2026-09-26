Calcio, l'ex azzurro Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva

L'ex calciatore Daniel Osvaldo ha subito un versamento pleurico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale pubblico in Argentina, a Llavallol. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Negli ultimi anni Osvaldo aveva parlato pubblicamente dei momenti difficili della sua vita personale, tra la dipendenza e la depressione, per cui si era sottoposto a cure psichiatriche.

Prognosi riservata



L'ex attaccante e musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere e successivamente ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. L'ex Fiorentina, Roma, Inter e Juventus, oltre che nazionale italiano, avrebbe subito un "versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus, che ha compromesso in particolare uno dei suoi polmoni": gli sarebbe stata praticata una "resezione di tessuto polmonare" e gli sarebbero stati asportati "due centimetri da ciascun polmone". L'informazione non è stata confermata dall'ospedale.