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Calcio, l'ex azzurro Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva

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Il 40enne è stato operato al polmone per un versamento pleurico. Il ricovero dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Sottoposto a un intervento chirurgico è in prognosi riservata

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L'ex calciatore Daniel Osvaldo ha subito un versamento pleurico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale pubblico in Argentina, a Llavallol. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Negli ultimi anni Osvaldo aveva parlato pubblicamente dei momenti difficili della sua vita personale, tra la dipendenza e la depressione, per cui si era sottoposto a cure psichiatriche. 

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Prognosi riservata


L'ex attaccante e musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere e successivamente ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. L'ex Fiorentina, Roma, Inter e Juventus, oltre che nazionale italiano, avrebbe subito un "versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus, che ha compromesso in particolare uno dei suoi polmoni": gli sarebbe stata praticata una "resezione di tessuto polmonare" e gli sarebbero stati asportati "due centimetri da ciascun polmone". L'informazione non è stata confermata dall'ospedale. 

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