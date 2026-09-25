Sinner salta anche Pechino: "Non sono ancora pronto"

"Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere". Così Jannik Sinner, su X, ha annunciato che non parteciperà nemmeno al torneo di Pechino. Nel video saluta e si scusa con i fan cinesi spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo ma che non è ancora pronto: "Sono deluso per non poter difendere il titolo, ho vissuto grandi momenti lì in passato, auguro a tutti un buon torneo", ha detto il campione. Sinner ha saltato diversi tornei nelle ultime settimane: non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev, il 12 luglio. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino. Il campione era tornato ad allenarsi a Montecarlo la settimana scorsa, sostenendo anche una seduta con Cobolli. Ma nelle ultime ore è arrivata la disdetta per il torneo di Pechino.