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Sinner salta anche Pechino: "Non sono ancora pronto"

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Così il tennista in un post sui social spiegando che il ginocchio non va ancora bene e non è quindi in grado di competere

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"Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere". Così Jannik Sinner, su X, ha annunciato che non parteciperà nemmeno al torneo di Pechino. Nel video saluta e si scusa con i fan cinesi spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo ma che non è ancora pronto: "Sono deluso per non poter difendere il titolo, ho vissuto grandi momenti lì in passato, auguro a tutti un buon torneo", ha detto il campione. Sinner ha saltato diversi tornei nelle ultime settimane: non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev, il 12 luglio. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino. Il campione era tornato ad allenarsi a Montecarlo la settimana scorsa, sostenendo anche una seduta con Cobolli. Ma nelle ultime ore è arrivata la disdetta per il torneo di Pechino. 

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