Napoli, al via la seconda regata preliminare dell'America’s Cup

Nel corso del fine settimana scatta la Preliminary Race 2 in quello che di fatto è una anticipo dell’America’s Cup del 2027. Si sfidano gli equipaggi di Luna Rossa, Emirates Team New Zealand e GB1 con due barche a testa e quelli di Tudor Team Alinghi, La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team con una sola in mare. Mancherà Team Australia

Scatta domani, venerdì 25 settembre, la Preliminary Race 2 a Napoli in quello che di fatto è una sorta di anticipo dell’America’s Cup del 2027. Nel corso del fine settimana si sfideranno gli equipaggi di Luna Rossa, Emirates Team New Zealand e GB1 con due barche a testa (una è quella considerata "principale" mentre l’altra ha a bordo solo donne e giovani, così come recita il regolamento della manifestazione) mentre Tudor Team Alinghi, La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team ne schiereranno solamente una a testa. Mancherà Team Australia che però sarà presente nella competizione in programma nella prossima primavera.

L'evento di Napoli

Per i team della Louis Vuitton 38a America’s Cup, la Regata Preliminare Napoli, si legge sul sito dell'evento, "è la seconda occasione per affinare le proprie abilità e strategie di gara". È un modo, in sostanza, per fare il punto della situazione rispetto al livello proprio e a quello degli avversari, specie dopo la Regata Preliminare della Sardegna dominata da Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand — con gli italiani vincitori — "ed è l’opportunità per rilanciare la sfida e dare slancio a quell’elemento fondamentale di tutte le campagne di America’s Cup: il momentum". In gara, in questo evento, ci saranno "gli AC40 one-design capaci di raggiungere velocità sopra i 40 nodi", tanto che si prevedono gare ad alto tasso di adrenalina. "I team si sfideranno in una serie di otto regate di flotta e nell’ultima giornata, le due migliori barche si contenderanno la vittoria in un emozionante match race testa a testa", viene spiegato. In definitiva, si tratta di una competizione "winner-take-all".

Il calendario

Il via agli eventi parte fià dalla giornata odierna, mentre il calendario sarà fitto fino al 27 settembre 2026, prorpio nella Baia di Napoli. Nel capoluogo campano, insomma, è tutto pronto per la seconda Regata Preliminare di America’s Cup. "La città sarà animata dallo spettacolo e dall’azione che prenderanno vita in tutta l’area del lungomare, da qui si potranno vedere le gare da molteplici punti di osservazione", si legge nella presentazione dell'evento. Il Race Village, che sarà ad ingresso gratuito, rappresenta poi il centro dell’azione con "gli spettacoli di dock-out e dock-in sul palco principale e tanto altro intrattenimento per fan e visitatori". Presenti punti di ristoro e lo store con il merchandising ufficiale della competizione.