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Serie A, il Como vince a Napoli. Stasera Cagliari-Inter e Lazio-Genoa

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Il Como vince al Maradona e arriva la prima vittoria stagionale per Fabregas: decidono i gol di Baturina e Douvikas. Alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa

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La sfida tra Napoli e Como delle 18.30 si è conclusa x-x in questa domenica di Serie A. Alle 20.45 è la volta di Cagliari-Inter e Lazio-Genoa (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

La cronaca di Napoli-Como

Inizio di match a ritmo sostenuto. Al 17' è il Como a trovare la rete grazie a Baturina. Risposta dei padroni di casa con Hojlund, con un sinistro perfetto. Il Napoli però poi regala a Douvikas la chance del nuovo vantaggio. Nella ripresa il Napoli non riesce a reagire, se non nel finale, ma il gol di Lobotka viene annullato per un fuorigioco precedente (IL RACCONTO DI SKY SPORT). E arriva la prima vittoria stagionale per Fabregas.

Il tabellino di Napoli-Como 1-2

17' Baturina (C), 30' Hojlund (N), 34' Douvikas (C)

 

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera (dal 55' Spinazzola); Anguissa, Lobotka, McTominay (dal 55' de Bruyne); Politano, Hojlund, Lang (dal 55' Alisson Santos). All. Allegri.

 

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (dal 58' Smolcic), Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha (dal 65' Perrone); Diao (dal 65' Kempf), Nico Paz, Baturina (dal 58' Caqueret); Douvikas. All. Fabregas.

 

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