Serie A, il Como vince a Napoli. Stasera Cagliari-Inter e Lazio-Genoa

Il Como vince al Maradona e arriva la prima vittoria stagionale per Fabregas: decidono i gol di Baturina e Douvikas. Alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa

La sfida tra Napoli e Como delle 18.30 si è conclusa x-x in questa domenica di Serie A. Alle 20.45 è la volta di Cagliari-Inter e Lazio-Genoa (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).