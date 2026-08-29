Nelle partite giocate oggi alle 18.30 i Viola sono crollati in casa, perdendo per 3-0 contro il Frosinone nel giorno della festa per il centenario del club. L’Udinese ha vinto 3-2 a Monza, mentre il Sassuolo ha superato il Torino 2-1. Domani in campo Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa

Dopo la vittoria di ieri del Milan, che ha superato per 2-0 il Venezia a San Siro, prosegue oggi la seconda giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Alle 18.30 si sono giocate tre partite: Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 - nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club - mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Dalle 20.45 invece è in campo la Juventus di Luciano Spalletti, che riceve allo Stadium il Parma. ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani la giornata proseguirà con altre tre partite: alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.

La cronaca di Fiorentina-Frosinone

Non è certo una festa la partita per la Fiorentina, nel centesimo anniversario della nascita della squadra. I Viola, in campo con la storica divisa bianca e rossa con pantaloncini neri, crollano infatti in casa contro il Frosinone: a decidere la partita sono la doppietta di Raimondo, in rete al 26esimo e al 68esimo, e il gol di Bracaglia. Da parte sua la formazione di Fabio Grosso produce molte occasioni e colpisce anche due pali, senza però riuscire a trovare la via del gol. La partita termina del Franchi termina così 3-0 per il Frosinone.

Il tabellino di Fiorentina-Frosinone 0-3

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez (84'st Joao Mario), Dragusin, Pongracic (61'st Viery), Valdepenas; Ndour (61'st Fagioli), Oulai (71' Brescianini), Atta; Mastantuono, Gudmundsson (71'st Mandragora); Pellegrino. Allenatore: Fabio Grosso

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Calvani (74'st Terzic), Bracaglia (74' Cittadini); Calò (82'st Grillitsch,), Masini; Fini (46'st Zerbin), Schmid, Kvernadze; Raimondo (89'st Birligea). Allenatore: Massimiliano Alvini.

Reti: 26'pt Raimondo, 38'pt Raimondo, 68'st Raimondo

Ammoniti: 8'pt Raimondo per gioco falloso, 24'pt Jimenez per scorrettezze, 24'pt Bracaglia per gioco falloso, 47'pt Calvani per gioco scorretto, 4'st Gudmndsson per scorrettezze, 64'st Grosso per proteste, 90'st Dragusin per gioco falloso.

La cronaca di Sassuolo-Torino

Partono forte i padroni di casa, che al secondo minuto centrano la traversa con Cinquegrano. Con il passare dei minuti la partita si assesta su un equilibrio, che viene spezzato al 32esimo: è Volpato a portare avanti il Sassuolo. In pieno recupero però Comuzzo realizza il gol del pari per il Torino. Nella ripresa entrambe le squadre si spingono in avanti alla ricerca della vittoria, e al 78esimo Domenico Berardi riporta in vantaggio i padroni di casa. La partita termina così sul 2-1 per il Sassuolo.

Il tabellino di Sassuolo-Torino 2-1

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig (15' s.t. Obrador); Bakola, Matic (45' s.t. Lipani), Adzic (15' s.t. Thorstvedt); Volpato (15' s.t. Dominguez), Bowie (27' s.t. Berardi), Laurientè. Allenatore: Aquilani.

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert (22' s.t. Ismajili); Fortini (28' s.t. Aboukhlal), Gineitis (22' s.t. Ilkhan), Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams (38' s.t. Zapata); Simeone (28' s.t. Kulenovic). Allenatore: Abate.

Reti: Volpato (S) al 32', Comuzzo (T) al 47' p.t.; Berardi 34' s.t.

Ammoniti: Gineitis (T), Matic (S) , Volpato (S) per gioco scorretto.

La cronaca di Monza-Udinese

È molto divertente e ricca di gol la sfida tra il Monza e l’Udinese. A passare in vantaggio nel primo tempo sono gli ospiti, che al 32esimo la sbloccano con la rete di Piotrowski. Dopo cinque minuti però pareggia il Monza, grazie al gol di Colpani. A fine della prima frazione però l’Udinese segna due volte: al 45esimo con Kamara e al 45+3’ con Ekkelenkamp. Nella ripresa i padroni di casa accorciano al 63esimo con Gustavo Varela, ma non riescono a trovare il gol del pari e la partita finisce così 3-2 per l’Udinese.

Il tabellino di Monza-Udinese 2-3

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi (16' st Delli Carri), Carboni; Birindelli (39' st Forson), Foe Ondoa (9' st Folorunsho), Mout (9' st Akinsanmiro), Mangas; Colpani (39' st Mota Carvalho), Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse (23' st Bertola); Vojvoda (40' st Arizala), Piotrowski (15' st Miller), Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez (16' st Zarraga); Davis (23' st Gueye). Allenatore: Runjaic.

Reti: nel pt 32' Piotrowski, 37' Colpani, 45' Kamara, 48' Ekkelenkamp, nel st 18' Varela.

Ammoniti: Lucchesi per gioco falloso.