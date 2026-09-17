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Europa League, Juventus-Nec 0-0. LIVE

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Luciano Spalletti arriva all'appuntamento dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo in campionato e cerca dai suoi un'immediata reazione. Alajbegovic e Woltemade titolari

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La Juventus debutta in Europa League affrontando il NEC (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT). La sfida in corso all'Allianz Stadiumche apre il cammino europeo dei bianconeri nella stagione 2026/27. La squadra di Luciano Spalletti arriva all'appuntamento dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo in campionato e cerca una reazione immediata sul palcoscenico internazionale. Di fronte ci sarà il NEC, formazione olandese guidata da Dick Schreuder (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).

Juventus-Nec Nijmegen 0-0 LIVE

JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi; Nico Gonzalez, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Mckennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

 

NEC(3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen. All. Schreuder

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