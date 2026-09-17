Europa League, Juventus-Nec 0-0. LIVE

Luciano Spalletti arriva all'appuntamento dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo in campionato e cerca dai suoi un'immediata reazione. Alajbegovic e Woltemade titolari
La Juventus debutta in Europa League affrontando il NEC (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT). La sfida in corso all'Allianz Stadiumche apre il cammino europeo dei bianconeri nella stagione 2026/27. La squadra di Luciano Spalletti arriva all'appuntamento dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo in campionato e cerca una reazione immediata sul palcoscenico internazionale. Di fronte ci sarà il NEC, formazione olandese guidata da Dick Schreuder (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).
Juventus-Nec Nijmegen 0-0 LIVE
JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi; Nico Gonzalez, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Mckennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
NEC(3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen. All. Schreuder
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