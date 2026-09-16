Mbappé, Vinicius e Konaté nascondono messaggio pro Ceuta: è polemica

Nei minuti precedenti il calcio d'inizio dell'incontro tra Elche e Real Madrid, i tre hanno scelto di mostrare solo una parte del messaggio di solidarietà per la popolazione dell'enclave spagnola in Nord Africa. Nessuna spiegazione ufficiale dietro il gesto, col club che difende i giocatori: "Ciascuno è libero di aderire o meno all'iniziativa"

Fa discutere in Spagna il caso che vede coinvolto il Real Madrid e tre delle sue stelle di prima grandezza, Kylian Mbappé, Vinicius e Ibrahima Konaté. I tre calciatori, senza dare apparente giustificazione, hanno scelto di non mostrare integralmente la maglia contenente un messaggio di solidarietà rivolto alla alla popolazione di Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa scossa da una profonda crisi migratoria. L’episodio si è verificato nei minuti precedenti il match di Liga, poi vinto dai Blancos per 3-2 sul campo dell’Elche.

Cosa è accaduto prima del calcio d'inizio

L'iniziativa, nata sotto lo slogan "Todos somos Caballas" (ovvero "Siamo tutti di Ceuta", dal nome con cui vengono definiti gli abitanti dell'enclave), era già stata appoggiata il giorno precedente dai calciatori di Betis e Villarreal. L'adesione del Real Madrid, tuttavia, non è stata unanime. Al momento dell'ingresso in campo, Mbappé, Vinicius e Konaté si sono presentati coprendo la scritta stampata sulla divisa celebrativa. Successivamente, prima dell'avvio del protocollo ufficiale della partita, l'attaccante francese e l'esterno brasiliano si sono sfilati del tutto la maglietta.