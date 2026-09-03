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A Ceuta qual è stato il ruolo del Marocco?

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il report delle forze dell'ordine spagnole conferma che dietro all'arrivo di 70 mila migranti nell'exclave c'è stata una regia. Ma non è ancora chiaro di chi sia stata. E il caso continua ad agitare la politica a Madrid

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