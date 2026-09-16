Il Bologna esonera Tedesco, sulla panchina arriva Palladino

Dopo un difficile avvio di stagione, la società ha comunicato di avere sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Domenico Tedesco e aver affidato la guida tecnica a Raffaele Palladino

Dopo le indiscrezioni, ora è ufficiale. Il Bologna FC 1909 comunica di avere sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Domenico Tedesco. La guida tecnica è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico. A Tedesco, scrive il club, "va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il club augura le migliori fortune professionali".