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Il Bologna esonera Tedesco, sulla panchina arriva Palladino

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Dopo un difficile avvio di stagione, la società ha comunicato di avere sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Domenico Tedesco e aver affidato la guida tecnica a Raffaele Palladino

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Dopo le indiscrezioni, ora è ufficiale. Il Bologna FC 1909 comunica di avere sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Domenico Tedesco. La guida tecnica è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico. A Tedesco, scrive il club, "va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il club augura le migliori fortune professionali". 

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