Europei di volley maschile, Italia-Cechia 3-1: quarta vittoria azzurra

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Europei di volley maschile, Italia-Cechia 3-1: quarta vittoria per gli azzurri

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Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi - già qualificati agli ottavi - hanno battuto 3-1 la Cechia: 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 i parziali dei set. Per l'Italia è il quarto successo su quattro partite della Pool A degli Europei di pallavolo

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Quarta vittoria dell'Italia agli Europei di pallavolo: a Modena, gli azzurri hanno battuto 3-1 la Cechia nella quarta partita della Pool A. Questi i parziali dei set: 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 (IL RACCONTO DI SKY SPORT). La nazionale di Ferdinando De Giorgi aveva già conquistato la qualificazione agli ottavi, grazie alle vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia: con questo successo è sicura di chiudere il girone al primo o al secondo posto. Si deciderà tutto nella prossima partita, in programma giovedì 17 settembre alle ore 21. 05 contro la Slovenia (sempre in diretta si Sky): all'Italia basterà vincere due set per conquistare il primo posto.

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