Europei di volley maschile, l’Italia batte la Grecia 3 set a 0

Gli azzurri di De Giorgi hanno vinto il secondo incontro del torneo con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16. Domani sera il match contro la Slovacchia, in diretta dalle 21.05 su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo l'esordio vincente con la Svezia, arriva un'altra vittoria per gli azzurri agli Europei di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto in tre set la Grecia con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16 (IL RACCONTO SU SKY SPORT). Domani l'Italia torna in campo per la sfida con la Slovacchia: il match è in diretta dalle 21.05 su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il racconto del match
Primo set punto su punto con una Grecia di ottimo livello. Per gli azzurri 15 punti in attacco e 2 a muro, e la prima frazione si chiude 25-23 dopo 38 minuti. Anche nel secondo set al PalaPanini di Modena la battaglia è serrata: il punteggio finale è sempre 25-23 per l’Italia, ma la Grecia rimane in vantaggio fino al 21-19 quando la squadra di De Giorgi cambia passo e trova la vittoria in rimonta. Nel terzo set invece il ritmo è diverso e gli azzurri con il passare dei minuti allargano sempre di più il vantaggio, chiudendo 25-16.
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Il presidente della Repubblica alle Azzurre e agli Azzurri: 'Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente'. Poi ha aggiunto che 'sta venendo su una generazione eccezionale'. Velasco: 'In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità'