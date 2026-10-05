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Atp Pechino 2026, Medvedev squalificato per aver colpito un tifoso con una pallina

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Il tennista russo ha colpito con la palla, in un eccesso di rabbia, in maniera involontaria, uno spettatore in prima fila. L'episodio gli è costato la sconfitta contro Djokovic, che affronterà domani in finale il 27enne australiano Alex De Minaur

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Daniil Medvedev è stato squalificato dal torneo Atp 500 di Pechino per aver colpito con la palla uno spettatore in prima fila. Durante il secondo set del match contro Novak Djokovic, sul punteggio di 7-5, 5-3 in favore del campione serbo, il tennista russo ha colpito in un eccesso di rabbia, in maniera involontaria, uno spettatore seduto tra il pubblico.

Immediata la sanzione da parte del giudice arbitro che ha sancito la vittoria del 39enne campione serbo, numero 11 del mondo e sesta testa di serie, che domani se la vedrà in finale al torneo con il 27enne australiano Alex De Minaur, numero 9 del mondo e 5 del tabellone.

Il vincitore di 24 titoli del Grande Slam resta così imbattuto al China Open, torneo da lui vinto in tutte e sei le precedenti partecipazioni.

CHINA TENNIS - ©Ansa

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