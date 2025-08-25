Esplora tutte le offerte Sky
Us Open, i 6 minuti dell’ira di Medvedev: lite con l’arbitro a causa di un fotografo

Sport

Durante il primo turno del torneo, il match tra il russo e Benjamin Bonzi è stato interrotto per oltre sei minuti, scatenando una delle reazioni più violente del campione, a causa di un fotografo entrato accidentalmente in campo prima di un match point

ascolta articolo

Daniil Medvedev durante il primo turno degli US Open 2025 ha scatenato la sua ira contro l'arbitro Greg Allensworth che ha fermato il match per far uscire un fotoreporter erroneamente entrato in campo durante un matchpoint ritardando la partita di 6 minuti. Partita poi persa dal russo contro il francese Bonzi. Il russo si è avvicinato furioso alla sedia dell’arbitro, rivolgendogli parole dure, incitando il pubblico a fischiare – e in un momento memorabile ha urlato: “Are you a man? He gets paid by the match, not by the hour” ("Sei un uomo? Vieni pagato per il match non ad ore").

La sconfitta

La tensione in campo è salita alle stelle: i tifosi hanno risposto con fischi assordanti, trasformando l’atmosfera in un vero e proprio caos. Bonzi, tra difficoltà e tensione, ha perso momentaneamente la concentrazione, ma poi si è ripreso, spinto dalla reazione del pubblico: “Per me è la vittoria più bella della mia vita”, ha dichiarato il francese. Nonostante il comportamento esplosivo di Medvedev e l’intervento del pubblico, Bonzi ha portato infatti a termine la rimonta vincendo in cinque set: 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

