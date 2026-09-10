Pallavolo: Italia Svezia 3-0, esordio vincente a Napoli

Il match

Nonostante la partenza ritardata di 20 minuti e l'interruzione di quasi mezz'ora poco prima della fine del primo set, quando il maltempo rende impossibile proseguire la partita. Nelle pause dettate dalla pioggia sul terreno di gioco va un telone di plastica, mentre sugli spalti non si ferma la festa iniziata prima del match, e proseguita a fine secondo set, con le esibizioni dei Planet Funk. Si diverte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, e seduto accanto al numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio. Ma soprattutto si divertono gli azzurri che infiammano il pubblico. De Giorgi risparmia Michieletto, dopo che ieri in conferenza stampa aveva annunciato "un ritorno graduale al campo" per la stella della nazionale al rientro dall'infortunio alla schiena e inserita in extremis nell'elenco dei convocati. Per il 24enne schiacciatore nativo di Desenzano del Garda ci sono solo gli ultimissimi punti della partita, nel terzo set, utili a ritrovare confidenza con la palla. Ma l'assenza non si nota, perché i suoi compagni si fanno tutti trovare pronti. Doppia cifra per Sanguineti (12), Lavia (11) e Yuri Romanò (13), solita impeccabile regia di Simone Giannelli, ma molto positive anche le prove di Gianluca Galassi e Mattia Bottolo che accendono l'entusiasmo a suon di giocate. Si conclude con la festa in campo e la discesa di Mattarella che saluta prima l'Italia e poi anche la Svezia prima di concedersi a uno scambio di battute con Fefè De Giorgi. La foto di famiglia chiude in bellezza la serata proprio mentre su piazza del Plebiscito torna qualche goccia di pioggia. Dopo un giorno di riposo gli azzurri torneranno in azione sabato sera con la Grecia. Tutte le prossime gare del Pool A si giocheranno al PalaPanini di Modena, a partire da domani fino al 17 settembre. L'Italia, che sarà ogni volta in campo alle 21:05, affronterà domenica 13 la Slovacchia, mentre martedì 15 è in programma l'affascinante sfida con la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi Mondiali. Infine il big match con la Slovenia chiuderà il calendario nell'ultimo match di giovedì prossimo. Dopo la fase a gironi si passerà agli incontri ad eliminazione diretta: ottavi e quarti verranno ospitati dal PalaVela di Torino il 20, 21 e 23 settembre. Teatro di semifinali e finali del Cev Enel EuroVolley 2026 sarà l'Unipol Forum di Milano il 25 e il 26 settembre.