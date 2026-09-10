Kate e William, in Gb un progetto per prevenire i suicidi con l'aiuto dello sport. FOTO
Lo sport diventa uno strumento per raggiungere le persone più vulnerabili e contribuire alla prevenzione del suicidio con il progetto “On Your Side”. L’iniziativa coinvolge numerose personalità sportive e propone strumenti pratici per riconoscere i segnali di difficoltà e offrire sostegno. Al lancio a Liverpool ha partecipato a sorpresa anche Kate
- Kate ha partecipato, insieme al principe William, al lancio a Liverpool di “On Your Side”, progetto dedicato alla prevenzione del suicidio con l'aiuto dello sport. La Principessa del Galles si è presentata a sorpresa all'Hill Dickinson Stadium, l'impianto di casa dell'Everton, per sostenere l'iniziativa promossa dal marito.
- L'iniziativa punta a valorizzare lo sport come strumento per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e contribuire a superare lo stigma sociale che circonda questi problemi. La campagna per la prevenzione dei suicidi è patrocinata nel Regno Unito dal principe William, coinvolto nel progetto in veste di testimonial.
- Tra le personalità coinvolte nell’iniziativa ci sono star dello sport britannico come Harry Kane o Alan Shearer, goleador ed ex attaccante della nazionale dei Tre Leoni, il pilota di Formula 1 George Russell, i campioni di ciclismo Sir Jason e Dame Laura Kenny e la mezzofondista olimpica Kelly Holmes.
- "Lo sport ha la capacità di attirare persone che altrimenti non sarebbero mai entrate in contatto con centri sanitari per la salute mentale e che altrimenti rischiano di non avere sostegno nella loro battaglia, di rimanere soli", ha sottolineato il principe del Galles, dopo aver posato con Kane e Shearer.
- Il cuore pratico dell’iniziativa è un sito gratuito che propone un metodo in cinque passaggi, riassunto nell’acronimo GOALS: prepararsi prima di parlare, aprire la conversazione, porre la domanda diretta, ascoltare senza giudicare, e infine sostenere la persona indirizzandola verso l'aiuto giusto.
- Per rendere concreto il messaggio è stato realizzato anche un video in cui Harry Kane, insieme al pugile Carl Frampton, spiega perché intervenire conta più di trovare le parole perfette. Il principe William presta la voce narrante al filmato.
- Shearer, che ha contribuito alla realizzazione della guida, la definisce "la prima guida alla prevenzione del suicidio pensata per l'intero mondo dello sport britannico”. ”Non serve essere esperti, non servono tutte le risposte. Ma tutti possiamo imparare a fare domande migliori, ad ascoltare, ad aiutare qualcuno a trovare il sostegno giusto".
- Per Shearer la scelta dello stadio dell'Everton non è casuale: è il club in cui aveva giocato Gary Speed, suo amico ed ex compagno di nazionale, morto suicida nel 2011. Un legame personale che dà un significato particolare al luogo scelto per il lancio dell’iniziativa.
- Alla realizzazione di “On Your Side” hanno lavorato anche organizzazioni impegnate sul fronte della salute mentale, tra cui Chasing the Stigma, che gestisce l’app Hub of Hope, presentata come il più ampio archivio britannico di servizi di supporto psicologico.
- William e Kate sono da tempo impegnati a favore di progetti come “On Your Side”. La Royal Foundation ha promosso un anno fa la nascita di una rete nazionale dedicata proprio alla prevenzione del suicidio. Il principe del Galles è anche presidente della Federcalcio inglese e, insieme alla moglie, patrocina diverse istituzioni sportive, tra cui l’All England Lawn Tennis Club, che organizza ogni anno il torneo di Wimbledon.