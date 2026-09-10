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Kate e William, in Gb un progetto per prevenire i suicidi con l'aiuto dello sport. FOTO

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Lo sport diventa uno strumento per raggiungere le persone più vulnerabili e contribuire alla prevenzione del suicidio con il progetto “On Your Side”. L’iniziativa coinvolge numerose personalità sportive e propone strumenti pratici per riconoscere i segnali di difficoltà e offrire sostegno. Al lancio a Liverpool ha partecipato a sorpresa anche Kate

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