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William e Kate non saranno presenti al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Mondo
©IPA/Fotogramma

Le voci su una possibile presenza della coppia reale erano nate dopo un commento scherzoso del Principe del Galles durante un'intervista radiofonica. Il legame con la pop star resta solido, dal celebre duetto del 2013 alla recente partecipazione della famiglia reale all'Eras Tour

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Il principe William e Kate Middleton non saranno ospiti del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, come riportato dalla rivista People. La decisione chiude settimane di speculazioni alimentate da un commento scherzoso del Principe del Galles, che aveva lasciato intendere di sperare in un invito.

Le origini delle voci

La questione era emersa a maggio, quando William, ospite di Heart Breakfast, aveva risposto con un "nessun commento" alla domanda su un possibile invito, aggiungendo poi che "forse potrebbe arrivare". Una battuta che aveva fatto immaginare una loro presenza a sorpresa a uno dei matrimoni di celebrità più attesi dell'anno.

L'amicizia con Taylor Swift

Durante la stessa intervista, William aveva raccontato che Charlotte, 11 anni, e Louis, 8, sono grandi fan della pop star, con Charlotte "ossessionata". Nonostante l'assenza alle nozze, il legame tra il futuro re e la pop star è di lunga data. Come riportato dalla rivista statunitense, il primo incontro risale al 2013, al Centrepoint Winter Whites Gala a Kensington Palace, quando William e Swift salirono sul palco con Bon Jovi per cantare "Livin' on a Prayer".

 

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Dal palco al Wembley Stadium

Nel 2024, per il suo 42° compleanno, William ha portato George e Charlotte al concerto dell'Eras Tour a Wembley, dove si è lasciato andare a un ballo sulle note di "Shake It Off". Dopo lo show, Swift ha pubblicato un selfie con William e i figli, mentre Kelce ha posato in un'altra foto diventata virale. "Buon compleanno amico", ha scritto Swift sotto la foto, accompagnando il post con le bandiere britannica e americana e una stretta di mano.

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