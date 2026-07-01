Le voci su una possibile presenza della coppia reale erano nate dopo un commento scherzoso del Principe del Galles durante un'intervista radiofonica. Il legame con la pop star resta solido, dal celebre duetto del 2013 alla recente partecipazione della famiglia reale all'Eras Tour ascolta articolo

Il principe William e Kate Middleton non saranno ospiti del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, come riportato dalla rivista People. La decisione chiude settimane di speculazioni alimentate da un commento scherzoso del Principe del Galles, che aveva lasciato intendere di sperare in un invito.

Le origini delle voci La questione era emersa a maggio, quando William, ospite di Heart Breakfast, aveva risposto con un "nessun commento" alla domanda su un possibile invito, aggiungendo poi che "forse potrebbe arrivare". Una battuta che aveva fatto immaginare una loro presenza a sorpresa a uno dei matrimoni di celebrità più attesi dell'anno.

L'amicizia con Taylor Swift Durante la stessa intervista, William aveva raccontato che Charlotte, 11 anni, e Louis, 8, sono grandi fan della pop star, con Charlotte "ossessionata". Nonostante l'assenza alle nozze, il legame tra il futuro re e la pop star è di lunga data. Come riportato dalla rivista statunitense, il primo incontro risale al 2013, al Centrepoint Winter Whites Gala a Kensington Palace, quando William e Swift salirono sul palco con Bon Jovi per cantare "Livin' on a Prayer". Vedi anche Taylor Swift e Travis Kelce, cosa sappiamo sulle nozze