Europei pallavolo femminile, l’Italia perde in finale al tie-break: la Turchia è campioneSport
Le Azzurre guidate da Julio Velasco hanno perso al quinto set l’atto conclusivo del torneo: il punteggio finale è stato di 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15
La riedizione della finale degli scorsi Mondiali non porta bene all’Italia: le Azzurre guidate da mister Julio Velasco hanno infatti perso al tie-break la finale degli Europei di pallavolo. Il punteggio finale è stato di 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15 in favore della formazione turca (IL RACCONTO DI SKY SPORT).
La cronaca della partita
Parte bene l’Italia, che inizia la finale dominando il primo set: è 25-16 il punteggio finale della prima frazione. Le Azzurre iniziano bene anche il secondo, ma subiscono la reazione della Turchia che riesce a pareggiare i conti, chiudendo il set sul 25-22. L’Italia domina anche il terzo set, vincendolo per 25-12, ma la Turchia ancora una volta risponde e vince il quarto con il punteggio di 25-21. La finale si decide quindi al tie-break, che viene vinto dalla formazione turca con il punteggio di 15-10.