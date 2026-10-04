Dopo l'inizio della corsa ritardato a causa di un intenso temporale, Max Verstappen ha trionfato nel Gp del Bahrain, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito malese di Sepang il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo successo della sua stagione, precedendo la Mercedes di Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, arrivati rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per l'altro ferrarista, Charles Leclerc. Quinta l'altra Red Bull di Isack Hadjar. Sesto e settimo posto per la McLaren di Oscar Piastri e la Racing Bulls di Liam Lawson, mentre l'Aston Martin di Fernardo Alonso e la McLaren del campione del mondo Lando Norris finiscono rispettivamente ottavo e nono, con Arvid Lindblad a chiudere la top ten e la zona punti.

La gara

Verstappen è stato abile a fare sua una gara condizionata dalla pioggia che ha provocato un ritardo al via di un'ora e 40 minuti, anche per problemi di software delle monoposto che hanno coinvolto pure la Ferrari di Hamilton e hanno richiesto controlli da parte della Fia. L'olandese, partito in pole e con le gomme soft, è stato superato in partenza dalle due Mercedes con gomme da bagnato ma, complice la pista che si andava asciugando, è passato in testa al 14mo giro. Antonelli è riuscito a restargli a ruota mentre Russell a cinque giri dalla fine è stato costretto a fermarsi per un problema di power unit in regime di Safety Car. Le due Ferrari nei giri finali hanno strappato superato la Red Bull di Hadjar compensando in parte l'amarezza per la scelta iniziale sbagliata di partire con gomme da asciutto cedendo subito diverse posizioni. Quello di Hamilton è il primo podio di una rossa da luglio.