F1, svelato il calendario 2027: tutti i GP della prossima stagione

Confermato il numero di 24 gare, con alcune novità come il ritorno del Gp del Portogallo e della Turchia. Si parte con il weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove sono in programma anche i test pre stagionali. Saranno 10 i circuiti che ospiteranno le Sprint Race
La Formula 1 ha comunicato in via ufficiale il calendario della stagione 2027. È stato confermato il numero di 24 gare, con alcune novità, come il ritorno del Gp del Portogallo e della Turchia. Il via coincide coincide con il weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove sono in programma anche i test pre stagionali. Aumenta e si attesta a 10 il numero delle Sprint Race, previste tra gli altri circuiti anche per il Gran Premio di Monaco e quello di Monza. Escono l'Olanda (contratto scaduto) e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro, come detto, il Portogallo (18-20 giugno) e pure la Turchia (1-3 ottobre).
Il calendario completo
Rispetto al passato, dunque, la gara inaugurale che dà il via alla stagione di F1 non sarà in Australia, bensì in Bahrain, proprio nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir, si svolgeranno anche i test che precedono le gare vere e proprie e che sono stati programmati dal 24 al 27 febbraio. Di seguito tutto il calendario completo.
- 1. GP Bahrain (Sakhir, 12-14 marzo, Sprint)
- 2. GP Arabia Saudita (Jeddah, 19-21 marzo)
- 3. GP Australia (Melbourne, 2-4 aprile, Sprint)
- 4. GP Giappone (Suzuka, 9-11 aprile, Sprint)
- 5. GP Cina (Shanghai, 16-18 aprile)
- 6. GP USA (Miami, 30 aprile-2 maggio)
- 7. GP Canada (Montréal, 21-23 maggio, Sprint)
- 8. GP Monaco (Monaco, 4-6 giugno, Sprint)
- 9. GP Portogallo (Portimão, 18-20 giugno)
- 10. GP Gran Bretagna (Silverstone, 2-4 luglio, Sprint)
- 11. GP Austria (Spielberg, 9-11 luglio)
- 12. GP Belgio (Spa-Francorchamps, 23-25 luglio)
- 13. GP Ungheria (Budapest, 30 luglio-1 agosto)
- 14. GP Italia (Monza, 3-5 settembre, Sprint)
- 15. GP Spagna (Madrid, 10-12 settembre)
- 16. GP Azerbaigian (Baku, 24-26 settembre)
- 17. GP Turchia (Istanbul, 1-3 ottobre)
- 18. GP Singapore (Singapore, 8-10 ottobre)
- 19. GP USA (Austin, 22-24 ottobre)
- 20. GP Messico (Città del Messico, 29-31 ottobre)
- 21. GP Brasile (São Paulo, 5-7 novembre, Sprint)
- 22. GP USA (Las Vegas, 18-20 novembre)
- 23. GP Qatar (Lusail, 3-5 dicembre, Sprint)
- 24. GP Abu Dhabi (Yas Marina, 10-12 dicembre, Sprint)
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