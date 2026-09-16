F1, svelato il calendario 2027: tutti i GP della prossima stagione

Confermato il numero di 24 gare, con alcune novità come il ritorno del Gp del Portogallo e della Turchia. Si parte con il weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove sono in programma anche i test pre stagionali. Saranno 10 i circuiti che ospiteranno le Sprint Race

La Formula 1 ha comunicato in via ufficiale il calendario della stagione 2027. È stato confermato il numero di 24 gare, con alcune novità, come il ritorno del Gp del Portogallo e della Turchia. Il via coincide coincide con il weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove sono in programma anche i test pre stagionali. Aumenta e si attesta a 10 il numero delle Sprint Race, previste tra gli altri circuiti anche per il Gran Premio di Monaco e quello di Monza. Escono l'Olanda (contratto scaduto) e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro, come detto, il Portogallo (18-20 giugno) e pure la Turchia (1-3 ottobre).