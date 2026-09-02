Formula 1, Carrera omaggia il Gran Premio con nuovi set da corsa

A pochissimi giorni dal via del Gran Premio d'Italia 2026, in programma dal 4 al 6 settembre presso lo storico Autodromo Nazionale Monza, l'emozione e l'attesa tra gli appassionati sono al massimo. Con le sessioni di qualifica nel weekend e la gara principale in programma domenica 6 settembre, il "Tempio della Velocità" si prepara a regalare staccate al limite, sorpassi millimetrici e una tensione costante che incarna tutta l'intensità della classe regina dell'automobilismo. Per estendere questa scarica di adrenalina ben oltre il weekend di gara, Carrera, tra i leader mondiali nella produzione di giocattoli e modellismo, accende i motori e invita tutti a scendere in pista con una gamma completa di set da corsa super tecnologici che ricreano a casa le stesse inconfondibili visioni e sensazioni di un vero Gran Premio.