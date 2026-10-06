Borgo diVino in tour a Spello, tre giorni tra degustazioni e musica

Per il quinto anno consecutivo, Spello, in provincia di Perugia, accoglie Borgo diVino in tour, la manifestazione che unisce cultura enologica, gastronomia e promozione turistica. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, Piazza della Repubblica diventerà il cuore di un percorso dedicato ai sapori italiani, con oltre 100 etichette provenienti dall’Umbria e da altre regioni, tra cui Toscana, Piemonte, Puglia, Veneto e Sicilia. Accanto alle degustazioni, un’area food proporrà alcune specialità della tradizione, dai taglieri di salumi e formaggi alle zuppe di legumi, dai bocconcini di cinghiale ai piatti al tartufo. La manifestazione, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica, rappresenta la ventesima tappa di un circuito nazionale che attraversa le regioni italiane, valorizzando le produzioni locali e le identità dei territori.

sapori del territorio ed eccellenze vitivinicole italiane

Il programma affianca al vino momenti di intrattenimento e iniziative dedicate alla cucina. Sabato 10 ottobre, dalle 15 alle 17, nella Sala Polivalente di Piazza della Repubblica, bambine e bambini potranno partecipare al laboratorio “Mani in pasta”, in collaborazione con lo chef Bigarini. Domenica 11, alle 10.30, la chef Gabriella Ponti approfondirà invece il tema dell’utilizzo delle diverse farine per celiaci. Spazio anche alla musica: sabato dalle 18.30 si esibirà il duo Amar Chord, mentre domenica dalle 18 gli Oskuri Figuri porteranno in scena il “Dynamite Show”, con brani degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. L’evento sarà aperto venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 12 alle 23 e domenica dalle 12 alle 21. Per partecipare alle degustazioni è previsto un voucher da 20 euro, che comprende otto assaggi e un kit con calice e sacchetta, acquistabile sul posto oppure online sul sito ufficiale della manifestazione.