Lifestyle
Fenomeno Licca-chan: la bambola simbolo del Giappone conquista gli Usa (grazie ai kidults)
La bambola Licca-chan, in Giappone, è un simbolo. Negli anni Ottanta, forte del successo in patria, aveva provato a conquistare gli Usa. E aveva perso, schiacciata dalla Barbie. Ora, a distanza di quarant'anni, ci ha riprovato: ed è stato un successo. Il segreto? Cambiare target: non più le bambine, ma i "kidults". Che anche in Europa ora sperano nell’arrivo della bambola più desiderata Oltreoceano
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