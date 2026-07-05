La bambola Licca-chan, in Giappone, è un simbolo. Negli anni Ottanta, forte del successo in patria, aveva provato a conquistare gli Usa. E aveva perso, schiacciata dalla Barbie. Ora, a distanza di quarant'anni, ci ha riprovato: ed è stato un successo. Il segreto? Cambiare target: non più le bambine, ma i "kidults". Che anche in Europa ora sperano nell’arrivo della bambola più desiderata Oltreoceano