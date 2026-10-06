Fiera del libro a Francoforte: date, ospiti, eventi dell'edizione 2026

L'evento più atteso del settore a livello internazionale per lo scambio dei diritti si svolgerà dal 7 all'11 ottobre. Tra gli scrittori internazionali la vincitrice dell'ultima edizione dell'International Booker Prize Yang Shuang-zi e l'americano Colson Whitehead. Sarà presente anche Gisèle Pelicot e altre figure di spicco del panorama mondiale che discuteranno dei temi di attualità politica e sociale. L'AI e le conseguenze per il mercato librario al centro dei panel dedicati ai professionisti dell'editoria
La Fiera del Libro di Francoforte, uno degli eventi più importanti a livello mondiale per il settore, si prepara ad aprire i battenti dell’edizione 2026. Dal 7 all’11 ottobre saranno presenti oltre 7mila espositori provenienti da un centinaio di Paesi. Previsti 280mila partecipanti e più di 10mila professionisti della comunicazione per cinque giorni all’insegna degli incontri con grandi scrittori internazionali e tavole rotonde, per un totale di 4mila appuntamenti in programma.
La 78esima edizione
Al centro della kermesse la letteratura e la cultura con uno sguardo particolare all'innovazione nel campo editoriale. Per questo è un appuntamento molto atteso dagli appassionati di libri e dagli esperti per avere il polso su tendenze e novità letterarie. Non è solo un grande mercato per gli avventori ma è anche il luogo in cui vengono conclusi accordi su diritti, traduzioni, collaborazioni. L’ospite d’onore di questa 78esima edizione saranno le Filippine, un ruolo che consente al Paese prescelto di valorizzare i propri autori e di promuoverli per esportali fuori dai confini. "Oggi l'attenzione è una risorsa contesa. Sono sempre più numerose le piattaforme, i sistemi di promozione e gli algoritmi che si frappongono tra un libro e i suoi lettori", ha detto Juergen Boos, Direttore della Fiera. Ha aggiunto che gli spazi saranno riorganizzati rispetto al passato: "Ogni padiglione avrà un tema chiaramente riconoscibile. Ciò faciliterà l'orientamento e offrirà più tempo per il dialogo". L'intelligenza artificiale sarà un filo conduttore dell'intero programma dedicato ai professionisti del settore libro. Quali sono le sfide e le opportunità poste dall'IA per editori e responsabili della gestione dei diritti? A questa domanda di stringente attualità cercheranno di rispondere i relatori. Al centro dei dibattito ci saranno anche gli audiolibri.
Approfondimento
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Gli ospiti
Tra gli scrittori che incontreranno il pubblico lo scrittore statunitente Colson Whitehead, due volte vincitore del premio Pulitzer; la scrittrice e traduttrice della Repubblica ceca Radka Denemarková; la scrittrice tedesca Jenny Erpenbeck, vincitrice della quarta edizione del Premio Strega Europeo nel 2017 con il romanzo "Voci del verbo andare" (Feltrinelli); Yang Shuang-zi, reduce dalla vittoria dell’International Booker Prize 2026 con “Taiwan Travelogue” in arrivo a breve in Italia con Fazi. La fiera è anche uno spazio per discutere del mondo contemporaneo. Nell'ambito del programma di politica culturale dal titolo "Frankfurt Calling" con dei panel su democrazia, diritti umani, libertà di espressione, conflitti globali. Nei focus anche gli sviluppi tecnologici e le loro conseguenze. Ci saranno figure di spicco del panorama intellettuale come la storica Jill Lepore che analizzerà la crisi della democrazia americana; la politologa Asma Mhalla in dialogo con l'autore tedesco Dietmar Dath discuteranno del diritto di pensare nell'era digitale; il già vicecancelliere nel governo Scholz, Robert Habeck, rifletterà sullo spostamento a destra della società e l' avvocato e professore di Diritto presso lo University College London Philippe Sands farà luce sulle conseguenze dell'ecocidio. A Francoforte sono attesi anche la francese Gisèle Pelicot, simbolo della lotta contro la violenza di genere, il cantautore Wolf Biermann e l'economista italiana con cittadinanza statunitende Mariana Mazzucato.
A questo link il programma completo.
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