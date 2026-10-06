Fiera del libro a Francoforte: date, ospiti, eventi dell'edizione 2026

La 78esima edizione

Al centro della kermesse la letteratura e la cultura con uno sguardo particolare all'innovazione nel campo editoriale. Per questo è un appuntamento molto atteso dagli appassionati di libri e dagli esperti per avere il polso su tendenze e novità letterarie. Non è solo un grande mercato per gli avventori ma è anche il luogo in cui vengono conclusi accordi su diritti, traduzioni, collaborazioni. L’ospite d’onore di questa 78esima edizione saranno le Filippine, un ruolo che consente al Paese prescelto di valorizzare i propri autori e di promuoverli per esportali fuori dai confini. "Oggi l'attenzione è una risorsa contesa. Sono sempre più numerose le piattaforme, i sistemi di promozione e gli algoritmi che si frappongono tra un libro e i suoi lettori", ha detto Juergen Boos, Direttore della Fiera. Ha aggiunto che gli spazi saranno riorganizzati rispetto al passato: "Ogni padiglione avrà un tema chiaramente riconoscibile. Ciò faciliterà l'orientamento e offrirà più tempo per il dialogo". L'intelligenza artificiale sarà un filo conduttore dell'intero programma dedicato ai professionisti del settore libro. Quali sono le sfide e le opportunità poste dall'IA per editori e responsabili della gestione dei diritti? A questa domanda di stringente attualità cercheranno di rispondere i relatori. Al centro dei dibattito ci saranno anche gli audiolibri.



