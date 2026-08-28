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La Spagna ama leggere: il "miracolo del libro" dura da oltre 10 anni

Roberta Cavaglià
©Getty

Nel 2025, il mercato della lettura ha superato i 3,1 miliardi di euro di fatturato e cresce in maniera ininterrotta dal 2014. Quasi sette persone su dieci leggono almeno un volume ogni tre mesi, con bambini e giovani in testa (85%)

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