F1, Kimi Antonelli diventa Paperelli su Topolino

Il campione italiano festeggia il suo ventesimo compleanno finendo sulla copertina del celebre settimanale a fumetti
Kimi Antonelli continua a scalare la classifica di gradimento degli italiani, oltre quella della Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes, che festeggia proprio oggi il suo ventesimo compleanno, essendo nato a Bologna il 25 agosto 2006, è finito in copertina su Topolino.
Una copertina davvero speciale
Antonelli, che per l'occasione diventa "Paperelli", è dunque sulla copertina del celebre fumetto "Topolino" che tra l'altro, in questo periodo, darà spazio ai motori in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, attraverso storie e gadget speciali creati come parte della collaborazione tra Disney e Formula 1. Si parte con "Accendete i motori!", uno speciale volume da collezione – disponibile solo con Topolino 3692 da mercoledì 26 agosto in edicola, fumetteria e su Panini.it – che presenta un’inedita serie in cinque episodi ambientata nel mondo delle auto da corsa. In questo caso i lettori potranno scoprire un’entusiasmante avventura alle prese con un mistero che li porterà a viaggiare per i circuiti dei cinque continenti. Si prosegue poi su Topolino 3693 – disponibile da mercoledì 2 settembre – con il debutto di Kimi Paperelli, versione “paperizzata” proprio di Kimi Antonelli, protagonista assoluto di quattro divertenti storie, brevi gag scritte da Giovanni Barbieri e Stefano Petruccelli, per i disegni di Alessandro Perina, e dell’imperdibile cover realizzata sempre da Alessandro Perina. "Topolino è stata la rivista della mia infanzia e sono felice di ritrovarmi oggi sulle sue pagine. Se vivessi davvero a Paperopoli andrei con Paperino sulla sua mitica 313, perché è una macchina che mi piace molto: è sportiva, ha un carattere tutto suo… e poi adoro Paperino, mi sta troppo simpatico!», ha raccontato, entusiasta, lo stesso Antonelli. "Per inserire elementi realistici senza rendere le storie troppo tecniche per i lettori più giovani, abbiamo scelto di concentrarci sui ruoli interpretati di volta in volta da Paperino: meccanico ai box, ingegnere di pista, fan, ingegnere aerodinamico. Partendo dai suoi mestieri, il mondo delle corse diventa più accessibile: Paperino impara un nuovo ruolo e noi impariamo insieme a lui», ha spiegato lo sceneggiatore, Alessandro Ferrari. "La sfida più interessante nel far dialogare il mondo della Formula 1 con quello di Topolino è stata trovare un punto d’incontro che permettesse a entrambi gli universi di rimanere fedeli alla propria identità, valorizzando sia l’energia e la precisione delle corse sia la fantasia e l’espressività Disney», ha poi aggiunto il disegnatore Marco Mazzarello.
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Il ruolo da testimonial
Ma non finisce qui, perché il pilota bolognese diventa anche testimonial Sky Wifi e Sky Tv, accolto nel nuovo spot da un altro grande campione, Alessandro del Piero. In particolare, nello spot, l'ex numero 10 juventino dà il benvenuto nel condominio Sky al "super pilota", ancora alle prese con gli scatoloni del trasloco. Si scopre presto il vero motivo del suo trasferimento: è un fan dello stesso Del Piero, come dimostra un poster che si vede negli scatoloni.