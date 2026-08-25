F1, Kimi Antonelli diventa Paperelli su Topolino

Una copertina davvero speciale

Antonelli, che per l'occasione diventa "Paperelli", è dunque sulla copertina del celebre fumetto "Topolino" che tra l'altro, in questo periodo, darà spazio ai motori in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, attraverso storie e gadget speciali creati come parte della collaborazione tra Disney e Formula 1. Si parte con "Accendete i motori!", uno speciale volume da collezione – disponibile solo con Topolino 3692 da mercoledì 26 agosto in edicola, fumetteria e su Panini.it – che presenta un’inedita serie in cinque episodi ambientata nel mondo delle auto da corsa. In questo caso i lettori potranno scoprire un’entusiasmante avventura alle prese con un mistero che li porterà a viaggiare per i circuiti dei cinque continenti. Si prosegue poi su Topolino 3693 – disponibile da mercoledì 2 settembre – con il debutto di Kimi Paperelli, versione “paperizzata” proprio di Kimi Antonelli, protagonista assoluto di quattro divertenti storie, brevi gag scritte da Giovanni Barbieri e Stefano Petruccelli, per i disegni di Alessandro Perina, e dell’imperdibile cover realizzata sempre da Alessandro Perina. "Topolino è stata la rivista della mia infanzia e sono felice di ritrovarmi oggi sulle sue pagine. Se vivessi davvero a Paperopoli andrei con Paperino sulla sua mitica 313, perché è una macchina che mi piace molto: è sportiva, ha un carattere tutto suo… e poi adoro Paperino, mi sta troppo simpatico!», ha raccontato, entusiasta, lo stesso Antonelli. "Per inserire elementi realistici senza rendere le storie troppo tecniche per i lettori più giovani, abbiamo scelto di concentrarci sui ruoli interpretati di volta in volta da Paperino: meccanico ai box, ingegnere di pista, fan, ingegnere aerodinamico. Partendo dai suoi mestieri, il mondo delle corse diventa più accessibile: Paperino impara un nuovo ruolo e noi impariamo insieme a lui», ha spiegato lo sceneggiatore, Alessandro Ferrari. "La sfida più interessante nel far dialogare il mondo della Formula 1 con quello di Topolino è stata trovare un punto d’incontro che permettesse a entrambi gli universi di rimanere fedeli alla propria identità, valorizzando sia l’energia e la precisione delle corse sia la fantasia e l’espressività Disney», ha poi aggiunto il disegnatore Marco Mazzarello.