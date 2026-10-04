MotoGp, Marc Marquez vince in Giappone davanti a Martin e Bezzecchi

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16/a prova del mondiale MotoGp. Sul circuito di Motegi, il pilota della Ducati ha preceduto le due Aprilia condotte da Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Enea Bastianini, con la Ktm-Tech3. Dopo la bandiera a scacchi ecco poi ancora le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Settimo posto per Pedro Acosta (Ktm), ottavo per Francesco Bagnaia, seguito da Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda), rispettivamente nono e decimo.

I commenti dei protagonisti

"Era importante fare questi punti qui a Motegi e sono quindi davvero contento". Lo ha detto, a caldo, lo stesso Marquez dopo la vittoria nel Gp del Giappone. "La gara è stata dura, stavo dietro a Jorge ma sapevo che passandolo sarei riuscito conquistare la vittoria - ha aggiunto il pilota spagnolo della Ducati -. Lui ha cercato di riprendermi ma ho alzato un po' il ritmo e ho chiuso la gara in tranquillità". Più realista Martin: "Oggi era davvero difficile battere Marc, mi devo congratulare con lui. Io avevo un bel pacchetto e spero possa funzionare anche per il resto della stagione. Sono comunque contento di essere sul podio in Giappone", ha detto il leader della classifica. L'altro pilota Aprilia, Marco Bezzecchi, terzo sul podio, ha spiegato di aver avuto un "fine settimana duro": "Sono arrivato qui in Giappone dopo un grave lutto personale e ci tenevo a fare bene - ha spiegato il riminese -. Enea Bastianini mi ha messo in difficoltà nel finale di gara ma volevo molto questo podio e sono riuscito a conquistarlo".

La doppietta del pilota spagnolo

Il weekend da urlo di Marquez era iniziato ieri, 3 ottobre, con il primo posto nella gara sprint del Gran Premio del Giappone. Il pilota della Ducati è arrivato davanti a Jorge Martin (Aprilia), partito dalla pole. Al terzo posto, Enea Bastianini su Ktm-Tech3. Si è aggiudicato invece la sesta posizione un Marco Bezzecchi in difficoltà nel corso dei 12 giri con l'altra Aprilia. Fuori dopo un incidente Alex Marquez (Ducati-Gresini), che ne è stato causa, Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).