Formula 1, Antonelli dedica la pole ad Alex Zanardi: "Era un amico"

Kimi Antonelli ieri ha fatto la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di F1: ha conquistato infatti la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e l'ha dedicata ad Alex Zanardi, morto il primo maggio, nello lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio alla leggenda Ayrton Senna. "Sono contento dopo un weekend complicato, non è stato facile ma il terzo giro è stato molto buono. Questa pole - ha detto Antonelli ai microfoni di Sky - è dedicata ad Alex Zanardi che era un nostro amico". Antonelli ha fatto le condoglianze alla famiglia del campione paralimpico che si è spento a 59 anni. Ieri a Miami è stato osservato anche un minuto di silenzio in suo ricordo con tutti i piloti di Formula 1 schierati sul traguardo prima del via della gara sprint per salutare Zanardi. Forte la commozione mentre il tabellone sulla linea di partenza riportava l'immagine e il nome dell'ex pilota.