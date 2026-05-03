Formula 1, Antonelli dedica la pole ad Alex Zanardi: "Era un amico"

"Questa pole", ha detto Antonelli ai microfoni di Sky, "è dedicata ad Alex Zanardi che era un nostro amico". Ieri a Miami è stato osservato un minuto di silenzio in suo ricordo, con tutti i piloti di Formula 1 schierati sul traguardo prima del via della gara sprint per salutare l'ex pilota
Kimi Antonelli ieri ha fatto la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di F1: ha conquistato infatti la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e l'ha dedicata ad Alex Zanardi, morto il primo maggio, nello lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio alla leggenda Ayrton Senna. "Sono contento dopo un weekend complicato, non è stato facile ma il terzo giro è stato molto buono. Questa pole - ha detto Antonelli ai microfoni di Sky - è dedicata ad Alex Zanardi che era un nostro amico". Antonelli ha fatto le condoglianze alla famiglia del campione paralimpico che si è spento a 59 anni. Ieri a Miami è stato osservato anche un minuto di silenzio in suo ricordo con tutti i piloti di Formula 1 schierati sul traguardo prima del via della gara sprint per salutare Zanardi. Forte la commozione mentre il tabellone sulla linea di partenza riportava l'immagine e il nome dell'ex pilota.
I funerali martedì 5 maggio
La famiglia Zanardi ha comunicato che i funerali di Alex saranno celebrati martedì 5 maggio 2026, alle ore 11 presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. "La moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto. L'ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita", scrive la famiglia in una nota.
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L'ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo è morto l'1 maggio 2026 all'età di 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 lo scontro con un camion mentre in handbike partecipava a una gara di beneficenza da lui organizzata