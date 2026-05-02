Calcio donne, la Roma vince lo scudetto: decisivo 2-0 con la Ternana

Terzo scudetto negli ultimi quattro anni per la Roma femminile che conquista il tricolore con due giornate di anticipo. Decisiva la vittoria ottenuta in casa davanti a oltre duemila tifosi e sotto gli occhi del direttore sportivo giallorosso Ricky Massara, contro la Ternana per 2-0. La firma è quella di Manuela Giugliano autrice delle due reti, la prima su rigore dopo una prima esecuzione sbagliata e poi ripetuta grazie al Var, e la seconda con un tiro dalla distanza. Ininfluente il contemporaneo successo dell'Inter seconda nel derby con il Milan.

I complimenti della presidente Serie A Women Cappelletti

"Complimenti alla Roma per la conquista dello scudetto, al termine di un campionato condotto nelle prime posizioni sin dall'inizio", ha detto la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, dopo la vittoria delle giallorosse. "Le mie congratulazioni vanno alla società, all'allenatore Luca Rossettini che al primo anno in una squadra femminile ha saputo centrare l'obiettivo, al suo staff e alle calciatrici, ma anche alle tifose e ai tifosi, che hanno seguito la squadra in ogni parte d'Italia e d'Europa, mostrando tutta la passione che il calcio femminile merita", ha aggiunto. Cappelletti ha poi concluso: "Uno scudetto, quello della Roma, che arriva nella giornata in cui lo sport italiano perde un gigante come Alex Zanardi, esempio per tutte noi nell'affrontare la vita".