Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juve, Del Piero celebra la Champions del 1996: “Emozioni inspiegabili”

Sport
Instagram

"Ci sono notti che porterò dentro per sempre": comincia così il post social dell'ex capitano e bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero, per celebrare i 30 anni esatti dall'ultima vittoria della Champions League

ascolta articolo

A trent’anni dall’ultima Champions League vinta dalla Juventus, alcuni protagonisti della squadra del 1996 si sono ritrovati nel quartier generale bianconero per celebrare quella notte. Il 22 maggio 1996, all’Olimpico di Roma, la Juve conquistò il trofeo battendo l’Ajax ai calci di rigore. “Ci sono notti che porterò dentro per sempre”, ha scritto Alessandro Del Piero sui social ricordando quella finale.

Il ricordo di Del Piero e Tacchinardi

Nel post pubblicato su Instagram, l’ex capitano bianconero ha parlato di “emozioni impossibili da spiegare”, vissute insieme a “un gruppo straordinario”, accompagnando il messaggio con alcune immagini della notte del 22 maggio 1996.
La ricorrenza è stata celebrata anche da Alessio Tacchinardi, che in una storia Instagram ha mostrato diversi protagonisti di quella squadra: da Del Piero a Peruzzi, passando per Lombardo, Ravanelli, Di Livio e Ferrara. “Gruppo, amici, famiglia: vi voglio bene campioni”, ha scritto l’ex centrocampista a corredo della foto di squadra a tavola.

FOTOGALLERY

Ansa/LaPresse/Getty

Spalletti
1/18
Sport

Spalletti: lo scudetto a Napoli, l'esonero dall’Italia, la Juve. FOTO

Dopo le esperienze in provincia, dove ha raccolto ottimi risultati a Empoli e Udine, il mister di Certaldo ha allenato la Roma, lo Zenit San Pietroburgo e l’Inter. Poi è approdato sulla panchina del Napoli e nella stagione 2022/2023 ha riportato lo scudetto ai campani dopo 33 anni di astinenza. Nell’agosto del 2023 è diventato commissario tecnico della nazionale, due anni dopo è stato esonerato. Nell’ottobre del 2025 è stato scelto come tecnico della Juventus

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

America's Cup a Cagliari, al via le regate preliminari: date e orari

Sport

In programma da oggi fino a domenica 24 maggio, le regate preliminari andranno in scena nel Golfo...

Giro d'Italia 2026, 13^ tappa Alessandria-Verbania: il percorso

Sport

Il percorso si snoda su 189 km e su un dislivello di 1.400 metri. La maglia rosa è ancora...

Serie A, le nuove maglie 2026-27 presentate ufficialmente finora

Sport

Svelati i primi kit che saranno utilizzati nella prossima stagione. A fare da apripista è stata...

7 foto

Serie B, rissa tra tesserati del Catanzaro e tifosi del Palermo. VIDEO

Sport

Tensione durante l'intervallo del match di playoff, con una lite scoppiata in tribuna autorità....

Calcio, la lista dei 100 finalisti dell'European Golden Boy 2026

Sport

Nel borgo umbro di Solomeo, mercoledì 20 maggio, è stata svelata la top 100 dello European Golden...

Sport: I più letti