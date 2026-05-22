Juve, Del Piero celebra la Champions del 1996: “Emozioni inspiegabili”

"Ci sono notti che porterò dentro per sempre": comincia così il post social dell'ex capitano e bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero, per celebrare i 30 anni esatti dall'ultima vittoria della Champions League
A trent’anni dall’ultima Champions League vinta dalla Juventus, alcuni protagonisti della squadra del 1996 si sono ritrovati nel quartier generale bianconero per celebrare quella notte. Il 22 maggio 1996, all’Olimpico di Roma, la Juve conquistò il trofeo battendo l’Ajax ai calci di rigore. “Ci sono notti che porterò dentro per sempre”, ha scritto Alessandro Del Piero sui social ricordando quella finale.
Il ricordo di Del Piero e Tacchinardi
Nel post pubblicato su Instagram, l’ex capitano bianconero ha parlato di “emozioni impossibili da spiegare”, vissute insieme a “un gruppo straordinario”, accompagnando il messaggio con alcune immagini della notte del 22 maggio 1996.
La ricorrenza è stata celebrata anche da Alessio Tacchinardi, che in una storia Instagram ha mostrato diversi protagonisti di quella squadra: da Del Piero a Peruzzi, passando per Lombardo, Ravanelli, Di Livio e Ferrara. “Gruppo, amici, famiglia: vi voglio bene campioni”, ha scritto l’ex centrocampista a corredo della foto di squadra a tavola.
Ansa/LaPresse/Getty
Spalletti: lo scudetto a Napoli, l'esonero dall’Italia, la Juve. FOTO
Dopo le esperienze in provincia, dove ha raccolto ottimi risultati a Empoli e Udine, il mister di Certaldo ha allenato la Roma, lo Zenit San Pietroburgo e l’Inter. Poi è approdato sulla panchina del Napoli e nella stagione 2022/2023 ha riportato lo scudetto ai campani dopo 33 anni di astinenza. Nell’agosto del 2023 è diventato commissario tecnico della nazionale, due anni dopo è stato esonerato. Nell’ottobre del 2025 è stato scelto come tecnico della Juventus