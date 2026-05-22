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America's Cup a Cagliari, al via le regate preliminari: date e orari

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©Ansa

In programma da oggi fino a domenica 24 maggio, le regate preliminari andranno in scena nel Golfo degli Angeli di Cagliari, il primo appuntamento ufficiale della “Road to Naples 2027”, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup, prevista a Napoli nel 2027. A sfidarsi in acque sarde saranno otto squadre, tra cui le due formazioni della Luna Rossa

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È tutto pronto a Cagliari per le prime regate preliminari dell'America's Cup, il torneo di vela più importante al mondo. In programma fino a domenica 24 maggio, le regate andranno in scena nel Golfo degli Angeli di Cagliari, il primo appuntamento ufficiale della “Road to Naples 2027”, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup, prevista a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Sarà possibile seguire le otto squadre in sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e su NOW.

America's Cup 38 LV Cagliari 2026 practice race - ©Ansa

Il programma

Le regate preliminari vedono protagoniste otto barche, gli Ac40, con quattro velisti a bordo (mentre nel 2027 a Napoli gareggeranno cinque velisti sugli Ac75). Il calendario di queste prime giornate prevede tre regate di flotta in rapida successione che assegneranno punti per la classifica generale. Al termine delle prime regate, quattro nella giornata di oggi 22 maggio e quattro nella giornata di sabato 23, le prime due classificate si sfideranno in un match race finale, in programma domenica 24 maggio. Ogni prova assegnerà 10 punti al primo, 9 al secondo, 8 al terzo, 7 al quarto, 6 al quinto, 5 al sesto, 4 al settimo e 3 all’ottavo.

Chi gareggia

Nella tre giorni di Cagliari, gareggerà la squadra italiana di Luna Rossa, che sarà al via con due equipaggi: la prima formazione con Marco Gradoni (timoniere), Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei (trimmer) e Giovanni Santi (trimmer), e la seconda squadra con Peter Burling (timoniere), Ruggero Tita (timoniere), Vittorio Bissaro (trimmer) e Umberto Molineris (trimmer). Non mancheranno i defender di Emirates Team New Zealand e GB1 che, come Luna Rossa, schiereranno ciascuna due imbarcazioni. Gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay ne schiereranno invece una ciascuna. Gli statunitensi di American Racing e gli australiani di Team Australia non saranno presenti alla regata in Sardegna.

Il programma

Venerdì 22 maggio

  • Dalle 15: Regate preliminari – 1^ giornata su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Sabato 23 maggio

  • Dalle 15: Regate preliminari – 2^ giornata su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Domenica 24 maggio

  • Dalle 15: Regate preliminari – 3^ giornata su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

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