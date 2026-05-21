Sinner al Roland Garros 2026: il tabellone e gli avversari

Per il numero uno al mondo l'esordio nel secondo slam stagionale sarà contro la wild card di casa Clement Tabur. In base al tabellone, Jannik potrebbe trovare nei quarti Ben Shelton e in semifinale Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev. Possibile incrocio con Alexander Zverev e Novak Djokovic solo in finale

Jannik Sinner ha scoperto oggi tutti i possibili avversari al Roland Garros 2026. A Parigi è infatti andato in scena il sorteggio del tabellone principale dello Slam parigino. Il tennista azzurro arriva al torneo dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, mentre lo scorso anno, nella finale del Roland Garros, è stato battuto da Carlos Alcaraz, grande assente per infortunio, al termine di una partita-maratona terminata al quinto set. Sinner si approccia al Roland Garros da testa di serie numero 1 e potrà trovare la seconda, ovvero Alexander Zverev, soltanto in finale. Possibile semifinale, invece, contro Felix Auger-Aliassime.

I possibili avversari di Jannik

Il numero uno comincerà contro il francese Clement Tabur la sua rincorsa al titolo al Roland Garros, secondo Slam stagionale al via il 24 maggio. L'azzurro, in base al tabellone, potrebbe trovare nei quarti Ben Shelton e in semifinale Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev. Il sorteggio ha riguardato altri sei italiani iscritti al torneo: Matteo Berrettini se la vedrà al primo turno con Marton Fucsovics, Matteo Arnaldi con Tallon Griekspoor, Luciano Darderi con Sebastian Ofner; sia Flavio Cobolli sia Lorenzo Sonego affronteranno un qualificato, mentre Mattia Bellucci se la vedrà col francese Quentin Halys.