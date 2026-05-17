Dopo aver sconfitto Medvedev nella breve ripresa dell'incontro interrotto il giorno precedente per pioggia, il numero 1 al mondo questo pomeriggio affronta il norvegese per il titolo che manca a un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori se la vedranno contro la coppia Granollers-Zeballos. Nel singolare femminile Svitolina ha battuto Gauff. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Al Foro italico di Roma è il giorno della finale del singolare maschile: nel pomeriggio, non prima delle 17, Jannik Sinner sfida Casper Ruud per conquistare un successo che manca a un tennista italiano da 50 anni. L’Italia è protagonista anche nel doppio: la coppia Bolelli-Vavassori si gioca il titolo contro Granollers-Zeballos. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La vittoria di ieri con Medvedev

Ieri a Sinner sono bastati 15 minuti per terminare la semifinale contro Daniil Medvedev, interrotta venerdì sera per la pioggia. L’azzurro ha superato i problemi fisici serali e stanchezza, chiudendo velocemente la pratica con il russo e accedendo quindi alla finale odierna.

La finale con Ruud

Il numero 1 del mondo è tornato in finale a Roma - come lo scorso anno contro Alcaraz, ma stavolta contro Ruud. Obiettivo vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli manca. Vincere vorrebbe dire anche spezzare un tabù lungo cinquant'anni: l'ultimo successo azzurro nel singolare maschile risale al 1976 con Adriano Panatta (che oggi sarà presente per premiare il vincitore). Sinner ha affrontato il norvegese l’anno scorso nei quarti di finale a Roma e lo superò agilmente 6-0, 6-1.

In forse la presenza del capo dello Stato

A seguire la sfida di Sinner contro Ruud era prevista la presenza anche del presidente Mattarella, l'anno scorso agli Internazionali per la finale singolare di Jasmine Paolini. Ma il presidente della Repubblica si recherà a Modena dopo la strage causata ieri da un uomo che ha investito diverse persone con la sua auto e quindi la sua presenza è al momento in forse.