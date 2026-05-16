Giornata scudetto domani per l’Inter. La partita contro il Verona prevista alle ore 15 sarà l’ultima sfida stagionale al Meazza: per questo il match sarà sia prima che dopo l’occasione per festeggiare la vittoria del 21° titolo e quella della decima Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Ecco quale sarà il programma della giornata e quali saranno le vie del centro coinvolte dalla sfilata dei calciatori con il pullman scoperto dopo la partita.

Prima della gara l’Inter ha previsto una versione speciale dell’Inter Live Show - “21 Volte Campioni d’Italia”, che accompagnerà i tifosi al calcio d’inizio: sul palco si alterneranno ospiti, artisti e momenti di intrattenimento, con la conduzione affidata a Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno. Dopo il fischio finale, invece, è in programma la premiazione ufficiale: in campo sfileranno tutti i calciatori e lo staff tecnico, che riceveranno ciascuno una medaglia, e alla fine ci sarà la consegna della coppa da parte del presidente della Lega serie A Ezio Simonelli a Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri e capocannoniere di questo campionato.

Le vie coinvolte

Una volta esauriti i festeggiamenti in campo scatterà la festa popolare vera e propria, con il pullman scoperto che attraverserà le vie di Milano. Il percorso sarà più corto rispetto a quello fatto in occasione della vittoria della seconda stella con il 20esimo scudetto, nel 2024. Due stagioni fa il bus della festa per la seconda stella aveva lasciato i sotterranei di San Siro intorno alle 16: questa volta, invece, il corteo nerazzurro potrebbe muoversi più tardi, orientativamente intorno alle 18.30. La partenza è prevista da viale Caprilli, dove già si immagina una folla compatta ai lati della rampa del parcheggio del Meazza: nel 2024, per arrivare appena alla rotonda dell’Ippodromo, il pullman impiegò circa trenta minuti. Il percorso toccherà piazzale Lotto e imboccherà via Monte Rosa, attraversando un lungo tratto urbano tra piazza Amendola e il quartiere CityLife fino a raggiungere piazza Buonarroti. Da lì il mezzo scoperto, decorato con i colori interisti e con il trofeo del campionato e della Coppa Italia, si dirigerà verso via Boccaccio, transiterà da piazzale Cadorna e piegherà poi in via Carducci. Successivamente il tragitto proseguirà verso largo d’Ancona, corso Magenta e via Meravigli, per poi entrare nel cuore del centro cittadino passando davanti al Castello Sforzesco, transitando per piazza Cordusio e via Orefici fino all’arrivo finale sotto la Madonnina in piazza Duomo. Rispetto alla parata di due anni fa, il percorso sarà quindi molto diverso: allora i nerazzurri attraversarono viale Teodorico, corso Sempione e via Melzi d’Eril, sfiorando l’Arena Civica, prima del passaggio davanti alla sede del club in viale della Liberazione e della sfilata serale tra via Turati, piazza Cavour e via Manzoni, conclusa poco prima delle 23 con l’ingresso in Duomo attraverso piazza della Scala. L’epilogo, invece, sarà identico: squadra affacciata dalla terrazza della Galleria Vittorio Emanuele II, cori scanditi al megafono insieme alle centinaia di migliaia di tifosi presenti. Nel 2024 gli interisti per le vie della città furono 400 mila: un numero che potrebbe essere anche questa volta avvicinato se non addirittura superato.

Il divieto per gli alcolici

Al fine di “evitare eventuali criticità per la sicurezza e l’ordine pubblico legate al possibile consumo eccessivo di alcol”, il Comitato ha deciso di introdurre un’ordinanza prefettizia che vieti la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, oltre all’asporto in bottiglie di vetro e lattine, sia da parte di esercizi fissi sia ambulanti. Il provvedimento sarà valido in alcune zone del centro di Milano dalle ore 16 del 17 maggio fino all’1 del 18 maggio, mentre nell’area di San Siro resterà in vigore dalle 11 alle 20 del 17 maggio.