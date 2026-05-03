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L’Inter è campione d’Italia, a San Siro e a Milano esplode la festa Scudetto. FOTO

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I nerazzurri hanno ottenuto il loro 21esimo titolo con tre giornate d’anticipo, dopo l’incontro in casa contro il Parma. Subito dopo il triplice fischio, è esplosa la festa dei calciatori e dei tifosi nerazzurri