L’Inter è campione d’Italia, a San Siro e a Milano esplode la festa Scudetto. FOTO
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I nerazzurri hanno ottenuto il loro 21esimo titolo con tre giornate d’anticipo, dopo l’incontro in casa contro il Parma. Subito dopo il triplice fischio, è esplosa la festa dei calciatori e dei tifosi nerazzurri
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- L’Inter è campione d’Italia per la 21esima volta nella sua storia. Dopo la partita contro il Parma, a San Siro è esplosa la festa dei calciatori e dei tifosi che hanno assistito all’incontro.
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- Al fischio finale della partita contro il Parma, i giocatori ad abbracciarsi sotto una pioggia di coriandoli e i tifosi sugli spalti a intonare "siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi".
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- "Per noi la vittoria non è solo arrivare primi, ma è in tutto ciò che fai prima di quel momento. Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi": è parte del testo del video emozionale pubblicato dall'Inter per celebrare la vittoria dello scudetto. "È trascinare tutti, dentro e fuori dal campo. È non fermarsi mai neanche per un instante. Né di testa, né di gambe, la vittoria è nella voglia di chi è arrivato da poco, e in quella di chi ha scelto di esserci sempre”.
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- “Nel sogno di bambino che diventa grande indossando i nostri colori, e negli sguardi, nella voce e nelle parole di chi ha sempre creduto in noi. In tutti questi momenti, in tutte queste scelte che abbiamo vinto. Perché vincere non è solo alzare un trofeo. È tutto quello che fai per raggiungerlo. Ecco perché abbiamo vinto ma non oggi", chiude il messaggio social del club.
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- In foto, i calciatori dell’Inter festeggiano in campo la vittoria del 21esimo scudetto nerazzurro.
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- "Oggi è tutta felicità per il lavoro fatto, abbiamo sofferto tanto, non era semplice ripartire dopo una stagione così dura. Sono molto contento di questo traguardo, era un obiettivo importantissimo per noi, All'inizio non ci davano favoriti per come era andata l'anno scorso, ma abbiamo lavorato tantissimo dentro lo spogliatoio e in campo”, ha detto il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez.
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- "Nel calcio come nella vita si attraversano momenti difficili: l'anno scorso siamo arrivati vicini a vincere tutto, ma l'importante è sapersi rialzare. In campo si può sbagliare, ma quello che questa squadra non ha mai perso è la voglia di stare insieme", ha detto Nicolò Barella. "Questo era il nostro obiettivo ed è un grande traguardo. Ne avevamo anche altri, ma in una stagione puoi lasciare qualcosa per strada. C'è un altro obiettivo tra una settimana, ora godiamoci questo poi ci penseremo".
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- La festa è esplosa non solo a San Siro, ma anche in città: nelle foto, i tifosi nerazzurri festeggiano il 21esimo tricolore in piazza del Duomo.
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