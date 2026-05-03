Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. E aggiunge: "Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni". Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha affermato su X che Teheran combatterà se la sua "dignità" sarà minacciata. "Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno", ha precisato.

Intanto andranno via entro 6-12 mesi oltre 5mila soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le 'deludenti' Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi: si tratta di 90mila militari e 40 strutture. Imbarazzo dalla Nato, che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice Epc dell'Alleanza (con Meloni) senza Usa.

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