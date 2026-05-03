Guerra Iran Usa, Trump torna a minacciare possibili attacchi. Teheran: combatteremo. LIVE
Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. Il capo della magistratura iraniana ha affermato che Teheran combatterà se la sua "dignità" sarà minacciata. "Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno", ha precisato
in evidenza
Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. E aggiunge: "Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni". Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha affermato su X che Teheran combatterà se la sua "dignità" sarà minacciata. "Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno", ha precisato.
Intanto andranno via entro 6-12 mesi oltre 5mila soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le 'deludenti' Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi: si tratta di 90mila militari e 40 strutture. Imbarazzo dalla Nato, che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice Epc dell'Alleanza (con Meloni) senza Usa.
Gli approfondimenti:
- Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz
- Guerra Iran, i 5 punti della proposta di pace di Teheran: da Hormuz a nucleare e sanzioni
- Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
La presenza militare degli Usa in Europa, tra basi e soldati
L'annunciato ritiro di 5.000 militari americani dalla Germania potrebbe rappresentare il primo tassello di un domino che ridisegnerebbe la presenza americana nella sicurezza del Vecchio Continente rispetto all'attuale assetto che conta almeno 40 basi e circa 85-90mila soldati statunitensi in Europa.
La presenza militare degli Usa in Europa, tra basi e soldatiVai al contenuto
Libano, Israele ordina l'evacuazione di 11 villaggi nel Sud
Israele ha ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 citta' e villaggi nel Libano meridionale con un messaggio urgente diffuso questa mattina dall'esercito (Idf). Il messaggio invita la popolazione ad abbandonare le proprie case e a spostarsi ad almeno un chilometro di distanza, in aree aperte. Le aree interessate includono Jibchit, Sarafand, Kafra e Al-Sharqiyah. L'Idf ha dichiarato di aver condotto operazioni contro Hezbollah, a seguito di quella che ha definito una violazione dell'accordo di cessate il fuoco, avvertendo che chiunque si trovi vicino a combattenti o strutture di Hezbollah potrebbe essere a rischio. Israele ha continuato a effettuare attacchi in tutto il Libano meridionale, nonostante un cessate il fuoco apparentemente in vigore. Le truppe dello Stato ebraico occupano una striscia di territorio nel sud del Paese dopo un'invasione di terra avvenuta all'inizio della guerra, che ha distrutto abitazioni ritenute "infrastrutture utilizzate da Hezbollah". Il gruppo armato, sostenuto dall'Iran, ha continuato i suoi attacchi con droni e razzi contro le truppe israeliane in Libano e nel Nord di Israele.
Iran, comandante Centcom visita Uss Tripoli nel Mar Arabico
Il comandante del Comando centrale Usa (Centcom), l'ammiraglio Brad Cooper, ha visitato la nave da guerra Uss Tripoli nel Mar Arabico. Cooper "ha interagito con i membri dell'equipaggio, ha premiato i piu' meritevoli e ha visitato diverse aree della nave d'assalto anfibia, incluso il centro informazioni di combattimento", si legge in un post su X, accompagnato da foto.
Usa ritirano 5mila soldati da Germania: come cambia sicurezza europea?
Si incrinano i rapporti tra Washington e Berlino. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di 5mila soldati americani dalla Germania nei prossimi 6-12 mesi, con una mossa che secondo alcuni analisti potrebbe rappresentare il primo tassello di un domino che ridisegnerebbe la presenza americana nella sicurezza del Vecchio Continente rispetto all'attuale assetto che conta almeno 40 basi e oltre 90mila soldati Usa in Europa. Nello specifico, è proprio la Germania che finora è stata il cuore della rete Usa sul suolo europeo, con circa 50mila uomini dislocati fra sette diverse strutture. Il fulcro della presenza statunitense è sempre stata la base di Ramstein, la principale base aerea statunitense all'estero, oltre che un centro logistico chiave e un hub per diversi centri di comando. Il ritiro americano apre adesso non solo a ricadute diplomatiche, ma anche economiche.
Usa ritirano 5mila soldati da Germania: come cambia sicurezza europea?Vai al contenuto
MO, Israele acquista da Usa sistemi a basso costo contro droni
Israele sta acquistando dagli Stati Uniti sistemi a basso costo per intercettare i droni, efficaci contro i velivoli senza pilota iraniani Shahed, ma non contro quelli piu' piccoli lanciati da Hezbollah e diventati una seria minaccia per i soldati nel Libano meridionale. E' quanto riferisce Haaretz, citando una nota del dipartimento di Stato americano relativa a una serie di accordi per la fornitura di armi allo Stato ebraico. In base all'intesa del valore di 992,4 milioni di dollari, Washington fornira' a Tel Aviv 10.000 kit di guida per Apkws (Advanced Precision Kill Weapon System), che convertono i razzi aria-terra non guidati in munizioni a guida di precisione in grado di colpire obiettivi terrestri e, soprattutto, di intercettare droni.
Trump valuta piano di pace proposto dall'Iran. VIDEO
Trump valuta piano di pace proposto dall'Iran | Video Sky - Sky TG24Vai al contenuto
Iran, Pechino blocca sanzioni Usa contro 5 aziende cinesi
Pechino ha annunciato il blocco dell'attuazione delle sanzioni Usa contro cinque societa' cinesi per i loro presunti legami con il commercio di petrolio iraniano. Il provvedimento vieta a individui ed entita' all'interno del Paese di conformarsi, riconoscere o attuare tali misure. Il ministero del Commercio cinese ha spiegato che il provvedimento, noto come 'divieto di blocco', mira a neutralizzare l'effetto delle sanzioni di Washington in Cina, impedendo a societa' o individui di aderirvi o di collaborare alla loro attuazione. Secondo la dichiarazione ufficiale, le misure adottate da Washington, che includono l'inserimento delle societa' nelle liste di sanzioni, il congelamento dei beni e il divieto di transazioni, interferiscono con le normali attivita' commerciali tra le societa' cinesi e i Paesi terzi e violano il "diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali". Le autorita' cinesi hanno ribadito la loro opposizione alle sanzioni unilaterali senza il sostegno delle Nazioni Unite e hanno sottolineato che la misura non pregiudica il rispetto dei loro obblighi internazionali ne' la tutela dei diritti delle societa' straniere presenti nel Paese. La scorsa settimana Washington ha sanzionato decine di entita' e individui per il loro presunto coinvolgimento in reti finanziarie legate al petrolio iraniano, nell'ambito della sua politica di pressione su Teheran. Tra le societa' colpite figurano diverse raffinerie e gruppi petrolchimici cinesi, individuati dagli Stati Uniti per il loro presunto ruolo nella commercializzazione del greggio iraniano, ritenuto da Washington fondamentale per Teheran per finanziare le attivita' militari e i gruppi alleati nella regione mediorientale.
Axios: "Proposta dell'Iran in 14 punti, un mese per un accordo su Hormuz e fine guerra"
La proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare.
Trump: possibile riprendano attacchi su Iran se si comportano male
Gli Stati Uniti potrebbe ordinare nuove azioni militari contro l'Iran, "se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando tuttavia che "per il momento, si vedrà". "E' una possibilità che potrebbe accadere, certamente", ha aggiunto. Tre giorni fa, l'Iran ha presentato agli Stati Uniti una proposta aggiornata in 14 punti per un accordo quadro. Secondo due fonti a conoscenza della proposta, citate da Axios, nel documento si fissa un termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa, verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un'intesa sul programma nucleare. Sempre giovedì scorso il capo della Casa Bianca ha incontrato il comandante del Centcom, l'ammiraglio Brad Cooper, ed è stato informato dei nuovi piani di attacco contro l'Iran. All'indomani Trump si è detto non soddisfatto della proposta iraniana e stanotte ha postato su Truth un messaggio in cui diceva che l'avrebbe "esaminata presto". "Ma - ha aggiunto - non riesco a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni".