Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che il ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania era prevedibile e che l'Europa deve fare di più per garantire la propria sicurezza. "La presenza dei soldati americani in Europa e in particolare in Germania è interesse nostro e degli Usa", ha aggiunto. "Con gli americani cooperiamo in modo stretto a Ramstein a Grafenwoehr, e a Francoforte per la pace e la sicurezza in Europa, per l'Ucraina e per la deterrenza comune", ha continuato. Secondo il ministro dell'Spd, è chiaro che la Nato debba diventare europea per poter restare transatlantica e che "gli europei debbano assumere più responsabilità".

Per approfondire: Basi militari americane in Italia e in Europa, dove sono e che ruolo hanno