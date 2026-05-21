Elezioni a Cipro, i candidati alle parlamentari e lo scenario politico

L’isola è, come detto, divisa in due dal 1974 dopo l’invasione militare turca. La parte nord, nota come Repubblica Turca di Cipro del Nord, è uno Stato a riconoscimento limitato: solamente Ankara ne riconosce la legittimità. La parte sud, amministrata dalla Repubblica di Cipro, è invece parte dell’Unione europea: come spiegato dal sito dell’Ue “l’intero territorio di Cipro è parte dell’Unione europea” ma “le norme Ue sono sospese nelle aree dove il governo di Cipro non esercita l’effettivo controllo”. Il parlamento cipriota è teoricamente composto da 80 seggi: 56 destinati alla parte greca della popolazione e 24 a quella turca, ma questi ultimi sono rimasti vacanti dalla divisione dell’isola.