Lo anticipa il Corriere della Sera, precisando che l'agenda non è ancora chiusa e al momento prevede incontri "con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto". Avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Meloni

Prove di disgelo. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi per una serie di incontri mirati al "disgelo" delle relazioni bilaterali. Lo anticipa oggi il Corriere della Sera, precisando che l'agenda romana non è ancora chiusa e al momento prevede incontri "con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto". Ma secondo quanto riferito, Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni. Per il momento non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il segretario americano e la presidente del Consiglio. Incognita invece su un possibile incontro in Vaticano con Papa Leone XIV. Per Rubio si tratta della terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina a febbraio.