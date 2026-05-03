Usa, Rubio atteso a Roma: prove di "disgelo". Possibili incontri con Meloni e Papa LeoneMondo
Lo anticipa il Corriere della Sera, precisando che l'agenda non è ancora chiusa e al momento prevede incontri "con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto". Avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Meloni
Prove di disgelo. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi per una serie di incontri mirati al "disgelo" delle relazioni bilaterali. Lo anticipa oggi il Corriere della Sera, precisando che l'agenda romana non è ancora chiusa e al momento prevede incontri "con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto". Ma secondo quanto riferito, Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni. Per il momento non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il segretario americano e la presidente del Consiglio. Incognita invece su un possibile incontro in Vaticano con Papa Leone XIV. Per Rubio si tratta della terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina a febbraio.
L'attacco di Trump a Meloni
L'arrivo di Rubio in Italia - riporta il Corriere - era stato anticipato al governo qualche giorno fa con una lettera dell’ambasciatore Usa Tilman J.Fertitta che da settimane lavora con l’omologo a Washington Marco Peronaci per ricostruire il "ponte" fra Italia e Stati Uniti, spezzato dalle dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Meloni. In particolare dopo l'intervista del presidente Usa del 14 aprile scorso - un colloquio telefonico con il Corriere della Sera - in cui ha attaccato frontalmente la premier. "Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo", aveva detto Trump, attaccando Meloni per la posizione del governo sulla guerra in Iran. Dichiarazioni che avevano fatto il giro del mondo, segnando uno strappo senza precedenti tra i due leader. Strappo che la visita romana del segretario di Stato americano tenterà di ricucire.
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Quarant'anni, con radici nel Midwest operaio e alle spalle anni passati prima in Iraq e poi tra studi legali e venture capital. L’ascesa in politica del senatore eletto nel 2022 è culminata con la decisione del tycoon di averlo al suo fianco nelle vittoriose elezioni del 2024 (anche se tra i due non è stato amore a prima vista). Dal libro 'Hillbilly Elegy' alle posizioni politiche: chi è il nuovo numero due alla Casa Bianca