Cuba, scontro tra la Guardia Costiera e una barca Usa: 4 morti

L'Avana ha denunciato un tentativo di "infiltrazione" di un gruppo armato a fini terroristici via mare dagli Stati Uniti. Sono stati sequestrati fucili d'assalto, pistole, esplosivi artigianali, giubbotti antiproiettile e uniformi da combattimento. Rubio: "Reagiremo"

Quattro persone a bordo di un’imbarcazione registrata in Florida sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite dopo uno scontro con le Guardie di frontiera cubane nelle acque territoriali dell’isola. Nell’incidente, avvenuto ieri nel contesto delle crescenti tensioni tra Cuba e Stati Uniti, anche il capitano dell’imbarcazione cubana è rimasto ferito, secondo la stessa fonte Il Ministero dell'Interno cubano ha reso noto che i 10 occupanti avevano l'intenzione di compiere un'infiltrazione "con fini terroristici".