Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius non si mostra sorpreso dal ritiro delle truppe Usa. Definisce la mossa “prevedibile”, esortando l'Europa a fare di più per garantire la propria sicurezza. “La presenza dei soldati americani in Europa e in particolare in Germania è interesse nostro e degli Usa. Con gli americani cooperiamo in modo stretto a Ramstein a Grafenwoehr, e a Francoforte per la pace e la sicurezza in Europa, per l'Ucraina e per la deterrenza comune", ha aggiunto. Secondo il ministro dell'Spd, è chiaro che la Nato debba diventare europea per poter restare transatlantica e che "gli europei debbano assumere più responsabilità".

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