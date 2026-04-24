In nessun caso sembra che questa norma sia esemplificativa di quanto successo tra Spagna e Stati Uniti, anche perché i rapporti che disciplinano le basi militari tra i due Paesi sono contenuti nei loro accordi bilaterali e il Trattato della Nato non ha nulla a che fare con questi. È poi dibattuto che l’articolo 60 della Convenzione di Vienna possa applicarsi anche al Trattato dell’Alleanza.