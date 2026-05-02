Matrimoni reali, dal nipote di re Carlo III a Hélène d’Orleans: chi si sposa quest’estateMondo
Introduzione
Anche l'estate 2026 sarà ricca di matrimoni eccellenti, tra teste coronate, vip ed eredi di importanti marchi storici. Ecco i fiori d'arancio in giro per il mondo.
Quello che devi sapere
Matrimonio in casa Windsor: si sposa il nipote di re Carlo III
Le nozze più attese sono quelle in casa Windsor che si prepara al grande evento dopo le settimane convulse legate alle drammatiche rivelazioni legate all'ex principe Andrea, al caso Epstein in cui è stato coinvolto, alle prese di distanza di Carlo III e di tutta la royal family. Peter Phillips (senza titoli per volere della madre, la principessa Anna, ma 19esimo nella linea di successione al trono di Inghilterra) sposerà Harriet Sperling, un passato da infermiera, il 6 giugno. La cerimonia, in forma privata, si terrà nella chiesa di All Saints nel villaggio di Kemble, nel Gloucestershire, un luogo caro al giovane rampollo dei Windsor, vicinissimo a Gatcombe Park, residenza in stile georgiano della principessa Anna acquistata per lei dalla regina Elisabetta nel 1976. 700 acri di terra dove il nipote di Carlo ha trascorso l'infanzia con la sorella Zara.
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In casa Windsor si sposa anche la cugina di William e Harry
Un altro matrimonio è atteso per l'estate 2026 in casa Windsor. Sempre a giugno lady Marina Windsor, cugina dei principi William e Harry convolerà a nozze con Nico Macauley, discendente di un visconte, mentre una delle nipoti dell'ex principessa del Galles, lady Eliza Spencer sposerà lo storico fidanzato (insieme da oltre 10 anni) Channing Millerd. La proposta, vista mare su un tappeto di candele, è stata fatta sull'isola di Santorini in Grecia, anello di fidanzamento un diamante a goccia circondato da un pavé di brillanti.
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Tempo di nozze per gli eredi della regina Vittoria
E se la regina Vittoria d'Inghilterra fu incoronata "la nonna d'Europa" per aver imparentato i suoi 9 figli e 42 nipoti con le principali case regnanti europee, molte delle giovani coppie che presto convoleranno a nozze sono, in molti casi, discendenti di Sua Maestà britannica, lontani, lontanissimi cugini, imparentati anche con il conte di Parigi, pretendente al trono di Francia. Tra i matrimoni attesi, quello della principessa Hélène d'Orléans, figlia del principe Carlo Luigi, duca di Chartres, con il pilota Francisco Sottomayor Quinta e quello della duchessa Sophie-Dorothée di Wurtemberg che sposerà il londinese Philipp Polack. Nozze in vista in casa Wurtemberg anche per la secondogenita del duca Philippe e della principessa Marie Caroline di Baviera, Pauline, che convolerà a nozze con il conte Costantin zu Konigsegg-Aulendorf.
Matrimoni in Liechtenstein
Fiori d'arancio, la prossima estate, anche nel regno del Liechtenstein, uno dei Paesi più piccoli d'Europa. Si attende infatti la data delle nozze di Lukas von Lattorff, il maggiore dei sette figli della principessa Tatjana del Liechtenstein e di Philipp von Lattorff, con Marie von Wiezek, anche lei imparentata con il Liechtenstein ed in particolare con il principe Johann -Wenzel. Anche il conte Maximilian di Waldburg e Trauchburg, 33 anni (i genitori sono Clemens e Georgina del Liechtenstein) ha chiesto la mano dell'affascinante Veonika Muller-Wilmes, responsabile dello 'sviluppo commerciale', della Banca di Zurigo.
Le nozze in terra di Francia
Ancora matrimoni tra i giovani 'eredi' della famiglia di Francia. Le date delle nozze, al momento sono top secret. È grafico, presso l'agenzia Sieveling, e presto sposerà Marie-Thérèse de Waldburg-Zeil e Trauchburg, Philipp d' Oettingen -Wallerstein, 36 anni, il più grande dei nipoti della duchessa Diana di Wurtemberg, nata principessa di Francia. E di nonne fashion e iconiche si parla anche per la stilista Diane von Furstenberg. Sarà lei sicuramente a firmare l'abito delle nozze per la nipote Talita primogenita di Alexander e Alexandra Miller, con l'italianissimo Rocco Brignone (in foto) discendente da una famiglia di antichi banchieri torinesi.
Il cinema e il lusso si uniscono
E se son rose fioriranno anche per la giovanissima Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, figlia del regista tedesco vincitore dell’Oscar per il miglior film internazionale Le vite degli altri e appartenente a una delle più antiche famiglie della nobiltà tedesca, e Louis Nicolas Pinault 'erede' di uno degli imperi del lusso, delfino della famiglia proprietaria di marchi come Gucci e Balenciaga.
Un nuovo matrimonio per Emanuele Filiberto di Savoia?
E all'orizzonte potrebbero prospettarsi anche nuove nozze royal dopo che Emanuele Filiberto di Savoia, da anni in coppia e in quasi perfetta armonia con l'ex miss Messico Adriana Abascal, ha chiesto il divorzio alla moglie, l'attrice Clotilde Coureau e madre delle due figlie, Victoria e Maria Luisa.
Tra aristocrazia e politica
Infine, si parla ormai di aristo-politica per la coppia formata da Jordan Bardella, giovane esponente del Rassemblement National, delfino di Marine Le Pen, considerato come uno dei possibili candidati all'Eliseo nel 2027 e Maria Carolina di Borbone, figlia di Carlo di Borbone delle Due Sicilie. Lui ha 31 anni, lei 22, sono stati immortalati recentemente in Corsica, ufficializzando così la loro relazione. Un luogo del cuore per entrambi. Bardella ama ritirarsi nell'isola per riposarsi e scrivere, la giovanissima Maria Carolina è legatissima alla Corsica anche perché il suo lontano cugino e padrino è Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, discendente diretto dell'imperatore, che combatté contro i Borboni di Francia, spodestandoli dal trono.
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