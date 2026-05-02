Ancora matrimoni tra i giovani 'eredi' della famiglia di Francia. Le date delle nozze, al momento sono top secret. È grafico, presso l'agenzia Sieveling, e presto sposerà Marie-Thérèse de Waldburg-Zeil e Trauchburg, Philipp d' Oettingen -Wallerstein, 36 anni, il più grande dei nipoti della duchessa Diana di Wurtemberg, nata principessa di Francia. E di nonne fashion e iconiche si parla anche per la stilista Diane von Furstenberg. Sarà lei sicuramente a firmare l'abito delle nozze per la nipote Talita primogenita di Alexander e Alexandra Miller, con l'italianissimo Rocco Brignone (in foto) discendente da una famiglia di antichi banchieri torinesi.

Rocco Brignone e Talita Furstenberg - ©Getty