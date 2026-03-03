Il pilota monegasco della Ferrari e la sua compagna hanno celebrato il matrimonio in gran segreto e con un rito civile il 28 febbraio, nel Principato di Monaco. Solo due giorni dopo sui social della coppia gli scatti che svelano i loro abiti

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati in gran segreto e con un rito civile il 28 febbraio, nel Principato di Monaco. Solo pochi giorni dopo la cerimonia privata la coppia ha condiviso le prime foto ufficiali su Instagram. Lei impeccabile in un abito a sirena bianco, aderente e ricco di ricami di Paolo Sebastian, completato da gioielli Graff e uno chignon super chic.