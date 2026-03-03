Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux a Montecarlo, le foto delle nozzeSport
Il pilota monegasco della Ferrari e la sua compagna hanno celebrato il matrimonio in gran segreto e con un rito civile il 28 febbraio, nel Principato di Monaco. Solo due giorni dopo sui social della coppia gli scatti che svelano i loro abiti
Il pilota della Ferrari Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati in gran segreto e con un rito civile il 28 febbraio, nel Principato di Monaco. Solo pochi giorni dopo la cerimonia privata la coppia ha condiviso le prime foto ufficiali su Instagram. Lei impeccabile in un abito a sirena bianco, aderente e ricco di ricami di Paolo Sebastian, completato da gioielli Graff e uno chignon super chic.
Anche Leclerc ha scelto un colore chiaro per le nozze. Ha indossato un abito made to measure in flanella mélange 100% cashmere, una camicia con colletto button down, una cravatta in maglia di seta e scarpe derby in vitello anticato della collezione autunno-Inverno 2025 di Brunello Cucinelli. Il ferrarista aveva postato la proposta di matrimonio pochi mesi fa. La Formula 1 prenderà il via il weekend dal 6 all'8 marzo a Melbourne con il Gran Premio d'Australia.