Dopo il lancio, il vettore porta il carico a grande velocità e altitudine, per poi separarsi: a quel punto il glide body prosegue in planata verso il bersaglio a velocità superiori a Mach 5, effettuando manovre evasive che rendono estremamente difficile l’intercettazione. Il sistema è sviluppato nell’ambito del programma Conventional Prompt Strike (CPS), evoluzione del precedente Prompt Global Strike, concepito per permettere agli Stati Uniti di colpire qualsiasi obiettivo nel mondo entro un’ora con armi convenzionali ad alta precisione. Il progetto industriale è guidato da Lockheed Martin, responsabile del vettore e dell’integrazione, mentre il veicolo planante è sviluppato da Dynetics. È inoltre prevista un’estensione del sistema anche alla Marina, con possibili installazioni su unità di superficie e sottomarini.