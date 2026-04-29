Trump alla cena con re Carlo: “Gli Usa hanno sconfitto l'Iran". LIVE

Guerra Iran USA, Trump alla cena con re Carlo: “Washington ha sconfitto Teheran”. LIVE
“Non permetteremo mai a quell'avversario di dotarsi di un'arma nucleare" ha detto il presidente americano che ha aggiunto come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna abbiano combattuto fianco a fianco, "fieri e trionfanti, contro le forze del comunismo, del fascismo e della tirannia". Gli Emirati Arabi, tra i primi produttori mondiali di greggio, annunciano l'uscita dall'Opec e dall'Opec+ dopo sei decenni: dissidi sui tagli alla produzione tra i motivi della decisione
in evidenza
Secondo il presidente degli Usa Trump l'Iran avrebbe ammesso di essere "al collasso" e vorrebbe riaprire Hormuz. "Li abbiamo sconfitti militarmente" ha aggiunto il tycoon durante la cena con re Carlo. Secondo la Cnn, Teheran presenterà a giorni una nuova proposta di pace, dopo che Washington ha respinto la precedente. Ai suoi, Trump avrebbe detto di prepararsi a un blocco prolungato dell'Iran. Teheran: "Per noi la guerra non è finita".
Tensione tra Vance e Hegseth, quest'ultimo accusato di avere sottostimato l'esaurimento delle scorte missilistiche.
Intanto gli Emirati annunciano l'uscita dall'Opec e dall'Opec+ dopo sei decenni per dissidi sui tagli alla produzione. Corre il petrolio, con il brent sopra i 110 dollari.
Mandato d'arresto per l'ex direttore dell'Fbi James Comey. Sarebbe un evento senza precedenti per un ex capo del Bureau. Postò su Instagram un anno fa una foto con delle conchiglie a formare i numeri "86 47". Nel gergo della ristorazione il numero "86" indica l'atto di eliminare una voce dal menu, mentre il "47" farebbe riferimento, secondo le accuse, al 47° presidente Usa.
Gli approfondimenti:
- Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz
- Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Carburanti, cosa prevede il decreto legge: da taglio accise a sostegni ai tir. Le misure
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Prezzo del petrolio Wti in calo dello 0,14% a 99,79 dollari
Il prezzo del petrolio Wti con consegna a giugno è in calo dello 0,14% questa mattina sui mercati delle materie prime, scambiato a 99,79 dollari al barile. Il prezzo del brent, sempre con consegna a giugno, vede invece un aumento dello 0,4% e passa di mano a 111,71 dollari al barile.
Gas, Gme: indice Igi in calo a 43,92 euro/Mwh
Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 29 aprile e' pari a 43,92 /MWh, in discesa rispetto al 28 aprile attestatosi a 44,81 /MWh. Lo comunica il Gme.
Israele, Corte: no a richiesta Netanyahu di ridurre sua testimonianza
L'avvocato del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Amit Hadad, ha chiesto al Tribunale distrettuale di Gerusalemme di ridurre di tre ore la testimonianza odierna del premier nel processo per corruzione in corso, adducendo "motivi di sicurezza", ma il giudice Rivka Friedman-Feldman ha respinto la richiesta. Friedman-Feldman ha affermato che il materiale ricevuto a sostegno della richiesta non fornisce motivi sufficienti per posticipare l'inizio dell'udienza dalle 9.30 alle 12.30. Ieri è stato il primo giorno di controinterrogatorio di Netanyahu dopo oltre due mesi, a seguito di una pausa dovuta alla guerra tra Stati Uniti e Iran e alla ripresa degli scontri con Hezbollah, ricorda il Times of Israel.
Petrolio: prezzi poco mossi in Asia dopo uscita Eau da Opec
I prezzi del petrolio sono poco mossi sui mercati asiatici dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'Opec che ieri ha provocato un rialzo delle quotazioni sostenute anche dallo stallo nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Il Wti scende sotto i 100 dollari e cede lo 0,24% a 99,7 dollari al barile, il Brent avanza dello 0,22% a 111,5 dollari. Lo stallo odierno potrebbe essere in parte legato alla sorprendente decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dal cartello dei produttori Opec, ha affermato l'analista senior di Lseg Anh Pham, poiche' indica una prospettiva di offerta piu' forte quando il paese sara' libero dalle quote di produzione del gruppo. "Tuttavia, questo effetto non e' immediato, poiche' i barili aggiuntivi potrebbero non essere consegnabili a breve termine a causa del blocco di Hormuz in corso", ha aggiunto. "Quindi, sebbene i prezzi siano leggermente in calo, sembra trattarsi piu' di una correzione rispetto ai guadagni precedenti, con il Brent che si mantiene ancora a livelli elevati". Dagli Stati Uniti arriva un'altra notizia che da' sostegno ai prezzi. Secondo il Wsj il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dell'Iran. Trump ha scelto di continuare a sacrificare l'economia e le esportazioni di petrolio dell'Iran bloccando il traffico marittimo nei suoi porti, scrive il giornale. Nonostante un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il conflitto e' in una fase di stallo poiche' entrambe le parti cercano una fine formale dei combattimenti. L'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz, un canale attraverso il quale transita circa il 20% delle forniture globali di petrolio e Gnl, e gli Stati Uniti hanno bloccato i porti iraniani. "Il recente aumento dei prezzi del petrolio e' stato determinato dal blocco dello Stretto", ha affermato Yang An, analista di Haitong Futures. "Se Trump e' disposto a estendere il blocco, le interruzioni delle forniture peggiorerebbero ulteriormente e continuerebbero a spingere al rialzo i prezzi del petrolio". Gli Stati Uniti stanno facendo pressione sull'Iran affinche' ponga fine a quello che definiscono un programma di armi nucleari, mentre l'Iran chiede una qualche forma di risarcimento per l'ultima ondata di combattimenti, un allentamento delle sanzioni economiche e una qualche forma di controllo sullo Stretto di Hormuz. La chiusura di Hormuz sta provocando prelievi dalle scorte globali, con fonti di mercato che affermano che martedi' sera l'American Petroleum Institute ha riportato un calo delle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti per la seconda settimana consecutiva. Le scorte di greggio sono diminuite di 1,79 milioni di barili nella settimana terminata il 24 aprile, hanno affermato le fonti. Le scorte di benzina sono diminuite di 8,47 milioni di barili, mentre le scorte di distillati sono diminuite di 2,60 milioni di barili.
Iran, Panama ribadisce la "neutralita'" del suo canale
Il governo panamense ha ribadito la "neutralita'" del Canale di Panama e la "necessita' di preservare" le rotte di transito marittimo a fronte del blocco dello Stretto di Hormuz imposto dagli Stati Uniti nel loro conflitto con l'Iran. Il Canale di Panama sta registrando un aumento della domanda a causa della chiusura del cruciale passaggio marittimo nel Golfo, attraverso il quale transitava il 20% del petrolio mondiale. Il ministro degli Esteri panamense Javier Marti'nez-Acha ha parlato per telefono con il suo omologo israeliano, Gideon Sa' ar, del contesto internazionale "caratterizzato dalle tensioni in Medio Oriente", si legge in una nota. Durante la conversazione, il ministro ha sottolineato "l'importanza della neutralita' del Canale di Panama quale pilastro del commercio globale", come stabilito dai trattati in caso di conflitto. Martinez-Acha ha inoltre ribadito "la necessita' di preservare la stabilita' delle principali rotte di comunicazione per il transito marittimo ed energetico". A causa del blocco dello Stretto di Hormuz, il numero di transiti di petroliere attraverso il Canale di Panama e' raddoppiato e una nave che trasportava gas di petrolio liquefatto (Gpl) ha addirittura pagato quattro milioni di dollari per accelerare il suo passaggio. Secondo i gestori, il traffico attraverso il canale e' aumentato dalle 34 navi al giorno di gennaio alle 41 odierne, con picchi fino a 50 navi al giorno.
Usa, media: Pentagono chiede cambio formale nome in dip. Guerra
Il Pentagono ha chiesto al Congresso di formalizzare il cambio di nome da "dipartimento della Difesa" a "dipartimento della Guerra" e ha stimato il costo dell'operazione in quasi 52 milioni di dollari, tale da non avere un "impatto significativo" sul bilancio per l'anno fiscale 2027. Lo riporta The Hill. Il dipartimento della Difesa ha dichiarato che "i costi effettivi sono in fase di rilevazione durante l'implementazione e saranno disponibili dopo" la conclusione dell'attuale anno fiscale. Nella sua proposta di legge, il Pentagono ha indicato una spesa di quasi 52 milioni di dollari, di cui circa 3,5 milioni destinati al dipartimento militare, 3 milioni all'ufficio del Segretario alla Difesa Pete Hegseth e al Washington Headquarters Services, 400.000 dollari allo Stato Maggiore Congiunto, ai Comandi Combattenti e al Comando Nazionale, e la quota maggiore, pari a 44,6 milioni di dollari, alle Agenzie della Difesa e alle attivita' sul campo del dipartimento.
Iran, Wsj: "Trump a staff: prepararsi a lungo blocco Hormuz"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto ai suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz durante la riunione di lunedi' scorso nella Situation Room. E' quanto riferisce il Wall Street Journal. Trump intende quindi esercitare la massima pressione economica sulla Repubblica Islamica, impedendole di esportare carburante, per cercare di costringerla ad accettare la sua richiesta di abbandonare il programma nucleare. Secondo le fonti consultate dal quotidiano Usa, Trump ritiene un lungo blocco una soluzione meno rischiosa di riprendere i bombardamenti o abbandonare il conflitto.
Media: "Attacchi aerei israeliani nel sud del Libano"
Le forze armate israeliane hanno lanciato attacchi aerei sulla città libanese di Hanine all'alba, distruggendo diverse abitazioni. Lo riporta Al Jazeera che cita l'Agenzia nazionale di stampa libanese (Nna). L'episodio segue gli attacchi israeliani nella città di Naqoura, dove durante la notte si sono udite delle esplosioni, e i raid aerei e gli attacchi con armi da fuoco nella città di Khiam, sempre secondo Nna.
Panama ribadisce la neutralità del suo canale: "Pilastro del commercio globale"
Il governo panamense ha ribadito la "neutralità" del Canale di Panama e la "necessità di preservare" le rotte di transito marittimo a fronte del blocco dello stretto di Hormuz dovuto alla guerra in Medio Oriente. Il canale di Panama sta registrando un aumento della domanda a causa della chiusura del passaggio marittimo nel Golfo. Il ministro degli Esteri panamense Javier Martínez-Acha ha parlato telefonicamente ieri con il suo omologo israeliano, Gideon Saar, del contesto internazionale "caratterizzato dalle tensioni in Medio Oriente". Durante la conversazione, Martínez-Acha ha sottolineato "l'importanza della neutralità del canale di Panama quale pilastro del commercio globale", come stabilito dai trattati in caso di conflitto. Il ministro panamense ha inoltre evidenziato "la necessità di preservare la stabilità delle principali rotte di comunicazione per il transito marittimo ed energetico". A causa del blocco dello stretto di Hormuz, il numero di transiti di petroliere attraverso il canale di Panama è raddoppiato e una nave che trasportava gas di petrolio liquefatto (Gpl) ha addirittura pagato quattro milioni di dollari per accelerare il suo passaggio. Il traffico attraverso il canale è aumentato da 34 navi al giorno a gennaio a 41 attualmente, con picchi fino a 50 arrivi al giorno, secondo quanto dichiarato dai gestori.
Trump: "Carlo III concorda che Iran non puo' avere arma nucleare"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato, a margine di una cena di Stato alla Casa Bianca con re Carlo III, che il monarca inglese concorda che l'Iran non debba ottenere l'arma nucleare. Lo riportano i media Usa. Trump ha piu' volte criticato il premier britannico Keir Starmer per non aver sostenuto il suo attacco all'Iran.
Buckingham Palace, Re consapevole posizione governo su non proliferazione
Buckingham Palace interviene sulle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sul Medio Oriente, sottolineando che "il Re è naturalmente consapevole della posizione di lunga data e ben nota del suo Governo sulla prevenzione della proliferazione nucleare". Durante la cena offerta nel quadro della visita di Carlo e Camilla a Washington, ricorda la Bbc, che riporta la dichiarazione di Buckingham Palace, dopo aver dichiarato che gli Stati Uniti hanno "sconfitto militarmente" l'Iran, il presidente Trump ha affermato: "Non permetteremo mai a quell'avversario — Charles è d'accordo con me, anche più di quanto lo sia io — non permetteremo mai a quell'avversario di possedere un'arma nucleare".
Iran, Bankitalia: guerra frena prestiti e mutui. Bce: peggiore stretta del credito da 2023
La Banca centrale europea e la Banca d’Italia hanno pubblicato l’indagine sul credito bancario e sulle aspettative dei consumatori di aprile 2026. Da quanto emerge, le tensioni internazionali legate all’attacco all’Iran e la crisi energetica che ne è scaturita stanno riducendo la richiesta di finanziamenti sia da parte delle famiglie sia da parte delle imprese. Le banche, inoltre, si stanno preparando a inasprire i criteri di concessione di prestiti e mutui. I dettagli.
Iran, Bankitalia: guerra frena mutui. Bce: forte stretta del creditoVai al contenuto
Quali sono le vie alternative allo Stretto di Hormuz?
Vediamo quali sono le infrastrutture già esistenti che permettono di aggirare e quali sono i punti di debolezza di queste opzioni secondarie. Non mancano anche progetti per il futuro ipotizzati o delineati da alcuni attori internazionali
Quali sono le vie alternative allo Stretto di Hormuz?Vai al contenuto
Media: "Attacchi aerei israeliani nel sud del Libano"
Le forze armate israeliane hanno lanciato attacchi aerei sulla città libanese di Hanine all'alba, distruggendo diverse abitazioni. Lo riporta Al Jazeera che cita l'Agenzia nazionale di stampa libanese (Nna). L'episodio segue gli attacchi israeliani nella città di Naqoura, dove durante la notte si sono udite delle esplosioni, e i raid aerei e gli attacchi con armi da fuoco nella città di Khiam, sempre secondo Nna.
Libano, otto morti in attacchi Israele tra cui tre paramedici
E' di otto morti il bilancio degli attacchi israeliani avvenuti nella serata di ieri in Libano. Lo riferisce il ministero della Salute di Beirut. Nel dettaglio cinque persone, tra cui tre paramedici, sono perite in un raid aereo su Majdal Zoun e altre due vittime sono state segnalate in un altro bombardamento su Jebchit, dove si contano inoltre 13 feriti. "Israele continua a violare il diritto internazionale e le convenzioni che proteggono i civili", ha dichiarato il presidente libanese, Joseph Aoun. Le forze armate di Tel Aviv, da parte loro, hanno comunicato la distruzione di una rete di tunnel utilizzata da Hezbollah nel Sud del Paese dei cedri.
Reza Pahlavi: "Iraniani devono riprendersi il Paese, ma servono aiuti"
"L'obiettivo finale è che il popolo iraniano si riprenda il proprio paese. Per farlo, hanno bisogno di condizioni di parità". Così a Fox News il figlio dello scià Reza Pahlavi. "Non credo - ha aggiunto - che nessuno possa tirare un sospiro di sollievo finché questo regime esisterà. Il regime si è indebolito, ma non al punto di collassare; ci sono ancora alcune componenti del sistema attive che devono essere affrontate e prese di mira. Quando il regime sarà sull'orlo del collasso, il popolo sarà pronto a prendere il potere. Deve essere una campagna coordinata. Noi, come nazione, stiamo facendo la nostra parte, ma abbiamo bisogno di aiuto esterno". "Gli aiuti esteri sono iniziati, ma non dovrebbero essere interrotti a metà. Il regime non ha mai avuto intenzione di negoziare e probabilmente non lo farà mai. Il motivo è che la coesistenza con il mondo libero non è nel loro DNA. Sono lì per esportare un'ideologia".
Time: "Dem potrebbero fare causa a Trump se supera i 60 giorni di guerra"
I Democratici al Congresso Usa starebbero valutando la possibilità di intentare una causa contro il presidente Donald Trump qualora questi dovesse proseguire la guerra in Iran oltre la scadenza legale di venerdì, senza ottenere l'autorizzazione del Congresso. E' quanto è stato riferito alla rivista Time da diverse fonti a conoscenza della questione. Questo scenario potrebbe configurarsi come un potenziale scontro costituzionale sui poteri di guerra del presidente, mentre il Congresso si prepara a un'altra votazione questa settimana. Le discussioni interne, finora non rese pubbliche, sono state descritte dai parlamentari come ancora in una fase iniziale, ma potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane se il presidente dovesse proseguire con le operazioni militari dopo la scadenza del termine cruciale di 60 giorni, fissata al 1° maggio.
Iran: "Per noi la guerra non è finita con il cessate il fuoco"
"Noi non consideriamo la guerra finita dal giorno in cui i combattimenti si sono fermati e c'è stato il cessate il fuoco". Lo ha detto in un video, ripreso da Al Jazeera, il portavoce dell'esercito iraniano Mohammad Akraminia. "Non ci fidiamo degli Usa e dei nostri nemici - ha aggiunto - Abbiamo continuato allo stesso modo rispetto a quando era in corso la guerra ad aggiornare la nostra lista di bersagli. Abbiamo continuato l'addestramento e usato l'esperienza della guerra e abbiamo sia prodotto che aggiornato i nostri equipaggiamenti. Per noi, la situazione è ancora una situazione di guerra".
Wall Street Journal: "Trump incarica i suoi, preparatevi a un blocco prolungato dell'Iran"
Il presidente Trump ha incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dell'Iran, hanno riferito funzionari statunitensi, prendendo di mira le casse del regime in un tentativo ad alto rischio di costringerlo alla capitolazione sul nucleare che Teheran ha a lungo rifiutato. Lo scrive il Wall Street Journal. In recenti incontri, tra cui una discussione di lunedì nella Situation Room, Trump ha optato per continuare a comprimere l'economia e le esportazioni di petrolio iraniano bloccando le spedizioni da e verso i suoi porti. Ha valutato che le altre opzioni - riprendere i bombardamenti o ritirarsi dal conflitto - comportassero rischi maggiori rispetto al mantenimento del blocco, hanno affermato i funzionari.
Bessent: "L'Iran dovrà ridurre la produzione di petrolio"
"A seguito della campagna di massima pressione, l'inflazione a Teheran è raddoppiata e la sua valuta si è rapidamente deprezzata. L'isola di Kharg, il principale terminale di esportazione petrolifera iraniano, sta per raggiungere la sua capacità massima di stoccaggio, il che costringerà il regime a ridurre la produzione di petrolio, con conseguente perdita di entrate pari a circa 170 milioni di dollari al giorno e danni permanenti alle infrastrutture petrolifere iraniane". Lo scrive su X il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent. "Il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'operazione Economic Fury, ha preso di mira l'infrastruttura bancaria ombra internazionale dell'Iran, l'accesso alle criptovalute, la flotta ombra, le reti di approvvigionamento di armi, il finanziamento di gruppi terroristici nella regione e le raffinerie cinesi indipendenti che supportano il commercio petrolifero iraniano. Queste azioni hanno interrotto decine di miliardi di dollari di entrate che sarebbero state utilizzate per finanziare il terrorismo". "Il Dipartimento del Tesoro continuerà a esercitare la massima pressione e qualsiasi persona, nave o entità che agevoli flussi illeciti verso Teheran rischia di essere soggetta a sanzioni statunitensi".
Hezbollah diffonde video, drone contro trasporto truppe Idf in Libano
Hezbollah ha diffuso un filmato che mostrerebbe un drone Fpv (First Person View) puntare un veicolo trasporto truppe dell'esercito israeliano ad al-Qantara, nel Libano meridionale. Lo scrive Al-Jazeera. Il video è stato pubblicato mentre Israele ha emesso nuovi avvisi di evacuazione per le aree del distretto di Tiro, al di fuori della cosiddetta "zona cuscinetto".
Blair all'Onu: "A Gaza situazione precaria, continuano violazioni alla tregua"
L'ex premier del Regno Unito Tony Blair è intervenuto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in qualità di membro del comitato esecutivo del Board of Peace for Gaza di Trump. La situazione a Gaza rimane "precaria", ha detto a quanto riporta Al-Jazeera. "La guerra si è fermata, la violenza è diminuita drasticamente, ma le violazioni del cessate il fuoco continuano". Gli aiuti alimentari sono "migliorati" e il valico di Rafah con l'Egitto è parzialmente aperto, in particolare per le "evacuazioni mediche". Tuttavia, "la vita rimane disperata per molti". È stato istituito, ha detto ancora, il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza e la Forza Internazionale di Stabilizzazione (IST), una forza multinazionale di mantenimento della pace autorizzata a garantire la sicurezza e la smilitarizzazione di Gaza, "ha completato la sua missione di valutazione pre-schieramento". I colloqui sulla smilitarizzazione con Hamas sono in corso e, una volta completato il processo, "sbloccherà immediatamente progressi vitali per la popolazione di Gaza: ulteriori aiuti umanitari e materiali; nuove strutture mediche; maggiore libertà ai valichi, incluso quello di Rafah; il ritiro graduale delle forze israeliane". Sono in fase di elaborazione i piani per la ricostruzione, che includono un porto, infrastrutture adeguate, nuove abitazioni e il pieno accesso all'economia digitale.
Trump alla cena con re Carlo: "Gli Usa hanno sconfitto l'Iran"
Donald Trump ha detto alla cena di Stato per re Carlo che gli Stati Uniti hanno vinto "militarmente" sull'Iran. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno "andando molto bene" nella guerra contro l'Iran. "Abbiamo sconfitto militarmente l'avversario", ha aggiunto. "Non permetteremo mai a quell'avversario, Charles è d'accordo con me, non permetteremo mai a quell'avversario di dotarsi di un'arma nucleare". Il presidente americano ha proseguito affermando che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno combattuto fianco a fianco, "fieri e trionfanti, contro le forze del comunismo, del fascismo e della tirannia".