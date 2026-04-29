Trump alla cena con re Carlo: “Gli Usa hanno sconfitto l'Iran". LIVE

I prezzi del petrolio sono poco mossi sui mercati asiatici dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'Opec che ieri ha provocato un rialzo delle quotazioni sostenute anche dallo stallo nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Il Wti scende sotto i 100 dollari e cede lo 0,24% a 99,7 dollari al barile, il Brent avanza dello 0,22% a 111,5 dollari. Lo stallo odierno potrebbe essere in parte legato alla sorprendente decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dal cartello dei produttori Opec, ha affermato l'analista senior di Lseg Anh Pham, poiche' indica una prospettiva di offerta piu' forte quando il paese sara' libero dalle quote di produzione del gruppo. "Tuttavia, questo effetto non e' immediato, poiche' i barili aggiuntivi potrebbero non essere consegnabili a breve termine a causa del blocco di Hormuz in corso", ha aggiunto. "Quindi, sebbene i prezzi siano leggermente in calo, sembra trattarsi piu' di una correzione rispetto ai guadagni precedenti, con il Brent che si mantiene ancora a livelli elevati". Dagli Stati Uniti arriva un'altra notizia che da' sostegno ai prezzi. Secondo il Wsj il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dell'Iran. Trump ha scelto di continuare a sacrificare l'economia e le esportazioni di petrolio dell'Iran bloccando il traffico marittimo nei suoi porti, scrive il giornale. Nonostante un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il conflitto e' in una fase di stallo poiche' entrambe le parti cercano una fine formale dei combattimenti. L'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz, un canale attraverso il quale transita circa il 20% delle forniture globali di petrolio e Gnl, e gli Stati Uniti hanno bloccato i porti iraniani. "Il recente aumento dei prezzi del petrolio e' stato determinato dal blocco dello Stretto", ha affermato Yang An, analista di Haitong Futures. "Se Trump e' disposto a estendere il blocco, le interruzioni delle forniture peggiorerebbero ulteriormente e continuerebbero a spingere al rialzo i prezzi del petrolio". Gli Stati Uniti stanno facendo pressione sull'Iran affinche' ponga fine a quello che definiscono un programma di armi nucleari, mentre l'Iran chiede una qualche forma di risarcimento per l'ultima ondata di combattimenti, un allentamento delle sanzioni economiche e una qualche forma di controllo sullo Stretto di Hormuz. La chiusura di Hormuz sta provocando prelievi dalle scorte globali, con fonti di mercato che affermano che martedi' sera l'American Petroleum Institute ha riportato un calo delle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti per la seconda settimana consecutiva. Le scorte di greggio sono diminuite di 1,79 milioni di barili nella settimana terminata il 24 aprile, hanno affermato le fonti. Le scorte di benzina sono diminuite di 8,47 milioni di barili, mentre le scorte di distillati sono diminuite di 2,60 milioni di barili.